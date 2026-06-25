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大陸侵擾台灣東部海域 美英法德：嚴重破壞區域穩定

記者顏伶如／綜合報導
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大陸交通部本月初組織海事系統到台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」。圖為廈門...
大陸交通部本月初組織海事系統到台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」。圖為廈門海事局船隻。（中新社）

華爾街日報24日報導，中國海警在台灣以東的太平洋海域共計檢查198艘外籍船舶以宣示主權的作法，被美國與其他西方國家批評為「破壞穩定」(destabilizing)；某些軍事觀察家指出，中國從6月6日至10日的「海上交通專項執法和掃測行動」也包括警告，可能是對台灣展開海上封鎖的一次演練。

為期五天的海上行動期間，中國海警船開始在台灣本島以東的海域向外國商船直接行使權力，24日遭到美國等西方國家譴責。中國海警這波新行動讓台灣、美國及西方國家官員紛紛感到警惕。

美國在台協會(AIT)發言人24日說：「中國的舉措嚴重破壞區域穩定。」

發言人在聲明中說：「我們敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣民選當局進行有意義的對話。」

24日稍早，英、法、德國駐台機構代表也發表內容類似的聯合聲明指出，中國的行動「威脅區域穩定、航行自由和國際航運安全」。

華爾街日報分析，北京在台灣周邊部署規模越來越大的海軍與海警船隊，這是施壓行動的一部分，旨在讓台灣2300萬人民相信抵抗中國接管將是徒勞；雖然北京之前曾在大型演習當中模擬對台封鎖，但中國海警最近動作則暗示台北所擔心的危機可能升級，也就是中國直接登上並檢查外國船隻。

長期追蹤中國海上行動的史丹福大學「海洋之光」(SeaLight)計畫主任鮑爾(Raymond Powell)表示，中國的目標是一種「慢動作的隔離」(slow-motion quarantine)，「在不開一槍的情況下，逐漸孤立台灣」。他說：「每一次侵略看起來都微小到不值得為之開戰，這就是主要用意。」

鮑爾將中國在台灣周邊的海事戰略比喻為蟒蛇(boa constrictor)，緩慢移動以制服對手，不像蝰蛇(viper)一樣展開劇烈猛攻。他說，沒有一次單一打擊的力量大到需要做出重大反應，但會持續收緊，壓力越來越大。

精華 FAQ

  • 根據報導，中國海警在為期五天的行動中，於台灣本島以東海域檢查共198艘外籍船舶，並直接對商船行使權力，藉此宣示主權與施壓台灣。

  • 美國在台協會稱中國舉措嚴重破壞區域穩定；英、法、德駐台機構也聯合表示，相關行動威脅區域穩定、航行自由，以及國際航運安全。

  • 史丹福大學SeaLight計畫主任鮑爾認為，這是慢動作的隔離策略，目的是在不開戰情況下逐步孤立台灣，讓每次侵擾看似微小卻持續累積壓力。

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