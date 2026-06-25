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上海、福建旅遊業者赴台踩線被駁 陸批綠政治操弄

特派記者陳宥菘、記者廖士鋒／綜合報導
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首批「上海旅遊協會金門踩線交流團」4月搭乘小三通船班抵達金門水頭碼頭，展開為期三...
首批「上海旅遊協會金門踩線交流團」4月搭乘小三通船班抵達金門水頭碼頭，展開為期三天的行程。(本報資料照片)

4月鄭習會後，中共中台辦受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，其中包括「推動恢復上海市及福建省居民赴台灣本島個人遊試點」。大陸國台辦昨日藉由發言人陳斌華的答記者問，披露近日上海、福建旅遊業者赴台踩線遭台灣駁回，陳斌華批評，民進黨當局單方面拋出「必須先經觀光小兩會協商」前提，是典型的政治操弄、人為設障。

陸委會昨回應表示，陸方來台踩線考察需由觀光「小兩會」溝通才能進行。台方去年2月已函告陸方相關旅遊業者來台踩線考察，依照慣例，需由觀光「小兩會」溝通才能進行。

陸委會說，陸方不回復台方去函，逕自聯繫台方旅行相關協會或團體，協助安排陸方旅行業者來台考察踩線，會產生失序情形，對於陸方片面決定安排，台方礙難配合。

大陸國台辦昨日下午以陳斌華名義發布答記者問。提問披露近日上海、福建旅遊業者申請赴島內（指台灣）旅遊踩線被台灣有關方面駁回。

陳斌華表示，為貫徹落實十項措施，積極推動上海、福建居民赴台灣個人遊（即自由行）試點，兩地旅遊業界迅速組織從業者踩線團申請入台實地考察線路、對接台灣旅遊業者，這是大陸的善意舉措。

他說，踩線是旅遊開放前常規行業操作，目的是對接食宿、景點、接待流程，屬於純民間、純業務交流。但民進黨當局卻單方面拋出「必須先經觀光小兩會協商」作為前置門檻，直接駁回踩線團入台申請，是典型的政治操弄、人為設障。

陳斌華表示，「海峽兩岸關於大陸居民赴台旅遊協議」是海協會和海基會在「九二共識」基礎上協商並簽訂。民進黨當局拒不承認「九二共識」，其觀光主管部門甚至叫囂「台灣與中國通過『小兩會』進行雙邊協商」，充分反映其破壞兩岸交流、推行台獨分裂的本質。

精華 FAQ

  • 爭議在於上海、福建旅遊業者赴台踩線被駁回，陸方認為是正常觀光準備卻遭政治化；台方則主張依既有慣例，必須先由觀光小兩會溝通後才能安排。

  • 國台辦認為，陸方踩線屬旅遊開放前的常規業務交流，民進黨當局卻要求先經小兩會協商，等同刻意設障、政治操弄，並藉此阻礙兩岸觀光往來。

  • 陸委會表示，陸方來台踩線考察須依慣例先經觀光小兩會溝通，且陸方未回復台方去函，卻逕自聯繫相關協會安排，恐致行程失序，因此台方不便配合。

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