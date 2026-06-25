韓國瑜會美逾40參眾議員、見裴洛西 裴：對台支持跨黨派

中華民國立法院長韓國瑜(前排右三)率領兩黨立委，24日在華府國會山莊拜會前眾院議長裴洛西(前排左三)，並與多達40多位聯邦參眾議員見面。(記者陳熙文/攝影)

中華民國立法院長韓國瑜 率團訪美，24日拜會美國國會，與多達40多位聯邦參眾議員 見面，更與眾院榮譽議長裴洛西 (Nancy Pelosi)公開會面。眾院共和黨議員蒂法尼(Tom Tiffany)更表示，希望賴清德總統有一天能訪問美國。

韓國瑜所率的跨黨派立委訪美團23日晚間飛抵華府，24日展開拜會行程；訪團上午聽取完台駐美代表處的業務工作報告之後，隨即前往國會山莊，與美國跨黨派議員座談與交流。

韓國瑜24日先與七位民主黨參議員座談；由於川普總統24日臨時訪問國會山莊，與共和黨參議員會面，所以共和黨籍參議員皆不克出席。

韓國瑜一行人結束拜訪參院後，即前往眾院朗沃斯辦公大樓(Longworth House Office Building)參加美國國會台灣連線酒會。

酒會現場邀請到前眾議長裴洛西(Nancy Pelosi)、眾院共和黨團會議主席麥克林(Lisa McClain)、眾院民主黨黨團會議副主席劉雲平(Ted Lieu)、眾院外委會榮譽主席麥考爾(Michael McCaul)、眾院「國會台灣連線」共同主席貝拉(Ami Bera)、眾院「國會台灣連線」共同主席史丹頓(Greg Stanton)等共計33位眾議員。

貝拉在致詞時表示，美國國會和政府對台灣的立場不變，指台灣關係法和對台六項保證依然堅定不移；貝拉表示，美國堅持台灣的未來由台灣人民決定，並表示，美國希望捍衛台海現狀。貝拉歡迎台灣跨黨派立委訪問美國。

裴洛西致詞時則強調說，美國國會對台灣的支持是跨黨派的，且不分參眾院。

民主黨眾議員趙美心提到，希望美台能達成雙邊的自由貿易協定，並認為台灣是美國前十大貿易夥伴，但依然無法避免雙重課稅，指這不合理，必須要讓「美台快速雙重稅收減免法案」在參院衝過終點線。

蒂法尼表示，美國會繼續與台灣站在一起，也了解到台灣對全球的重要性，期待未來能繼續與台灣合作，也期待賴清德總統有一天能訪問美國。

前眾議長裴洛西24日在國會山莊的歡迎會上致辭，歡迎來訪的中華民國立法院長韓國瑜。(記者陳熙文/攝影)