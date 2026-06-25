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分析：台灣外交突破 恐因立陶宛靠攏北京添變

編譯周辰陽／綜合報導
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辛克維丘斯將成為立陶宛新總理。(取自辛克維丘斯臉書)
辛克維丘斯將成為立陶宛新總理。(取自辛克維丘斯臉書)

立陶宛新政府將尋求與北京建立更務實關係，並暫停與台灣經濟合作計畫談判。香港南華早報24日報導，此舉為台北近年最受矚目的外交突破之一再添變數。

立陶宛與台灣媒體報導，立陶宛國會外交委員會主席莫圖扎斯日前表示，立方同意中方現階段設立「臨時代辦處」，後來澄清並非設立「辦公室」，而是臨時代辦領導的外交代表機構，採對等原則運作；外交部長布德里斯對此不予證實。

南華早報報導，台灣政治評論員郭正亮表示，北京最有效的施壓方式並非直接限制貿易，而是針對含有立陶宛零組件的產品設限，增加外國投資人的不確定感，並削弱立陶宛在歐洲供應鏈的角色，對立陶宛經濟的傷害比失去對中國大陸直接出口市場更大。立陶宛調整對中政策，也反映更廣泛的地緣政治變化，包括外界愈來愈不確定美國是否仍全力支持與北京對抗的夥伴。

有分析認為，這項發展反映歐洲整體走向務實主義的趨勢。台灣前駐紐西蘭大使介文汲表示，美國前總統拜登執政時期以來，立陶宛的戰略盤算已出現變化。立陶宛當時透過扮演歐洲最強烈批評中國的國家之一，獲得不少政治利益；但在目前的地緣政治環境下，維爾紐斯可能認為繼續維持這個角色的好處已經減少，「現在的問題是，台灣政府是否能找到方法扭轉局勢。」

南華早報說，分析家警告，若立陶宛轉而靠攏北京，台灣以共同民主價值拓展國際關係的策略能否持續，將受到高度質疑。

精華 FAQ

  • 報導指出，立陶宛新政府希望與北京建立更務實的關係，同時暫停與台灣經濟合作計畫談判。這意味著先前較偏向台灣的外交姿態，可能出現明顯調整。

  • 郭正亮指出，北京若要施壓，重點不在直接限制對立陶宛出口，而是針對含有立陶宛零組件的產品設限。此舉可放大投資不確定性，並削弱立陶宛在歐洲供應鏈的角色。

  • 分析家認為，若立陶宛轉而靠攏北京，台灣藉由共同民主價值擴展國際關係的做法將受質疑。這也代表台灣近年的外交突破，可能因歐洲夥伴立場調整而面臨新挑戰。

立陶宛 香港

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