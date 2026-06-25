我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic控阿里非法提取Claude能力 為最大同類型攻擊

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

與台灣關係生變？立陶宛準總理：對中國將採務實路線

編譯周辰陽、記者周佑政屈彥辰／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
立陶宛台灣代表處設立一事，近期受到立國總理的反思，圖為2022年1月，設在立陶宛...
立陶宛台灣代表處設立一事，近期受到立國總理的反思，圖為2022年1月，設在立陶宛首都維爾紐斯的「駐立陶宛台灣代表處」。(路透)

立陶宛(Lithuania)執政聯盟改組，社會民主黨籍總理魯吉尼涅(Inga Ruginiene) 23日辭職，同黨主席辛克維丘斯(Mindaugas Sinkevicius)將接任總理。

美聯社報導，即將上任的新政府承諾，在多年關係緊張之後，將與北京建立更穩定的關係。值得注意的是，辛克維丘斯今年2月曾表示，未來對中政策將採務實路線，並提及台灣承諾的數十億投資和晶片生產尚未實現。

台：調降關係與事實不符

有報導稱，立陶宛新政府可能「調降」與台灣的關係。中華民國外交部24日表示，立國仍處於籌組內閣的過渡階段，新政府尚未就任，經查證相關報導係拼湊過去舊聞，與事實不符。在野黨立委質疑，台灣與立陶宛的外交關係恐怕出了麻煩，外交部有責任說清楚。

魯吉尼涅政府垮台，源於中間偏左的社會民主黨本月稍早終止了與民粹政黨「曙光黨」的執政聯盟協議，該黨一名前領導人因為涉嫌發表反猶太言論而備受批評。

魯吉尼涅的辭呈將提交給總統瑙塞達(Gitanas Nauseda)，瑙塞達將在15天內提名新總理。

立欲與北京建立穩定關係

根據上周新執政聯盟所簽署的協議，社會民主黨黨魁辛克維丘斯將獲總統提名出任總理。

美聯社報導，新執政聯盟協議文件顯示，新政府有意尋求與北京建立更穩定的關係。新執政聯盟成員表示，支持恢復外交對話，並在符合立陶宛利益前提下擴大經濟合作，同時維持立陶宛對歐盟、北約的承諾，以及與台灣的戰略夥伴關係。

社會民主黨已經排除曙光黨，與另外兩個中間偏左政黨達成協議，組成新執政聯盟，在141席的立陶宛國會掌握75席多數席位。

準總理辛克維丘斯在今年2月曾表示，「據我所知，當初台灣辦事處在立陶宛成立時，各界抱持更高期待，外界曾談到晶片生產以及數十億投資。然而到目前為止，這些期待顯然尚未實現，也許正在推進當中，也許未來仍然有機會達成」。

立：設台灣代表處衝過頭

辛克維丘斯2月在另一場廣播專訪表示，立陶宛推動與中國關係正常化的過程，不會犧牲自身尊嚴，「立陶宛在尋求恢復這些關係時，絕不會自我羞辱。我們不會向北京下跪。我們將維持自己的尊嚴與顏面。」但他當時拒絕說明，是否考慮更改駐維爾紐斯「台灣代表處」名稱。

魯吉尼涅2月初曾接受波羅的海通訊社獨家訪問表示，立陶宛未與歐盟及美國協調，便在首都維爾紐斯設立台灣代表處，等於搶先出頭，結果付出代價，「立陶宛確實是衝到火車前面，結果輸了」。

精華 FAQ

  • 新執政聯盟希望與北京建立更穩定關係，主張恢復外交對話，並在符合立陶宛利益前提下擴大經濟合作，同時不放棄對歐盟、北約與台灣的既有承諾。

  • 他今年2月曾指出，台灣方面當初承諾的數十億投資與晶片生產至今未實現，雖然可能仍在推進，但外界對台辦成立時的期待顯然落空，顯示他對成果持保留態度。

  • 外交部表示，立陶宛仍處於籌組內閣的過渡階段，新政府尚未就任，外界所稱關係調降是拼湊舊聞，與事實不符，也呼籲外界不要過度解讀。

立陶宛 猶太

上一則

亮眼數據背後體感落差 韓媒：富裕的台灣 貧困的台灣人

下一則

韓國瑜形容台灣國際處境：只能戀愛 不能結婚

延伸閱讀

曾提台灣代表處沒帶來預期投資 立陶宛準總理：對中將務實優先於原則

曾提台灣代表處沒帶來預期投資 立陶宛準總理：對中將務實優先於原則
立陶宛新政府暫停與台經濟合作談判 「務實推動對中國關係正常化」

立陶宛新政府暫停與台經濟合作談判 「務實推動對中國關係正常化」
遇外交平衡難題…彭博：中經濟施壓下 東歐「水餃聯盟」挺台聲勢轉弱

遇外交平衡難題…彭博：中經濟施壓下 東歐「水餃聯盟」挺台聲勢轉弱
傳史瓦帝尼總理醞釀外交轉向 台外交部：兩國邦誼穩固

傳史瓦帝尼總理醞釀外交轉向 台外交部：兩國邦誼穩固

熱門新聞

成人平台SWAG直播主林姓女子日前在北市圓山花博園區舉辦「粉絲回饋活動」，身穿裸露衣物任由粉絲撫摸，甚至露出胸部，事後遭警方通知到案依公然猥褻罪嫌函送法辦。(記者翁至成／翻攝)

1女戰8男 成人女直播主辦感謝祭露點任揉遭法辦

2026-06-20 00:02
美國在台協會處長谷立言表示，台灣有七成民意支持維持現狀，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。(記者林伯東／攝影)

AIT處長谷立言：十年轉變 兩岸「相互吸引」已不存在

2026-06-23 02:00

中國新法7月上路 台派聯盟：威脅台灣人民安全

2026-06-23 15:43
國民黨主席鄭麗文。（聯合報系資料照／記者林澔一攝影）

阻擋國防預算被「算帳」？POLITICO：鄭麗文訪華府遭冷遇 白宮取消會面

2026-06-18 05:22
解放軍海軍055型驅逐艦「延安號」2025年7月3日與航空母艦「山東號」一同駛入香港，展開為期五天的訪問。（路透）

2020轉折 WSJ：5至6艘解放軍艦常態圍台 專家：正收緊包圍網

2026-06-20 01:45
成人平台SWAG直播主林姓女子日前在北市圓山花博園區舉辦「粉絲回饋活動」，身穿裸露衣物任由粉絲撫摸，甚至露出胸部，事後遭警方通知到案依公然猥褻罪嫌函送法辦。記者翁至成／翻攝

1女戰8男...女成人直播主圓山花博辦感謝祭 露點任揉遭法辦

2026-06-20 02:27

超人氣

更多 >
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒