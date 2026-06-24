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蘇起：民進黨用「互不隸屬」破壞現狀

記者鄭媁／台北24日電
國民黨23日舉行黨主席鄭麗文「2026和平之旅紀錄片」首映，發言人江怡臻（右起）...
國民黨23日舉行黨主席鄭麗文「2026和平之旅紀錄片」首映，發言人江怡臻（右起）、副主席張榮恭與國安會前秘書長蘇起出席會後座談。（記者林澔一／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蘇起批評民進黨以「互不隸屬」重塑現狀，認為美方若未定義現狀、又默許此說法，將使兩岸對話基礎更趨脆弱，甚至走向衝突。

美國在台協會（AIT）處長谷立言接受聯合報專訪表示，台灣有支持維持現狀的七成民意，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。國安會前秘書長蘇起表示，谷立言用心是好的，但方法用錯了，民進黨最大的錯誤就是用「互不隸屬」，破壞了自己提出的「維持現狀」。

國民黨昨舉行「造局者」2026和平之旅紀錄片首映會，蘇起指出，谷立言在聯合報專訪中提到，台灣統獨中支持維持現狀者占多數，這部分他同意，但谷立言沒有講、民調裡也沒有問到「現狀」的定義是什麼；谷立言所說的維持現狀，是2016年的現狀？還是2026年的現狀？

蘇起表示，前總統蔡英文在2016年提出「維持現狀」告訴老百姓，前總統馬英九的兩岸政策她會照做，變成催眠的口號。2020年連任後，「維持現狀」幾乎很少出現，而提出「互不隸屬」變成新的現狀。

蘇起質疑，2026年賴清德政府仍稱兩岸「互不隸屬」，美國是指這個現狀嗎？這個現狀怎麼去交流對話？美國對於互不隸屬沒有任何批評，說明美國政策正在轉變，但這個轉變碰到美國總統川普還要再轉變，川普的腦袋在轉，底下很多反中鷹派還沒有完全轉。

因此，蘇起認為，谷立言和美國反中鷹派，他們還要對於「現狀怎麼定義」做個解釋；當然谷立言用心是好的，安撫台灣人心。

「谷立言的方法用錯了、藥用太新。」蘇起說，民進黨最大的錯誤就是用「互不隸屬」，蔡英文破壞自己提出的「維持現狀」；互不隸屬是改變現狀、推翻現狀，而不是維持現狀；這件事如果不糾正，他打包票，兩岸會走向衝突的道路。

精華 FAQ

  • 蘇起認為谷立言的出發點是善意，想安撫台灣人心，也承認多數民意支持維持現狀；但他批評美方沒有先界定「現狀」的內容，導致論述失焦。

  • 蘇起主張，民進黨把「互不隸屬」當成新現狀，已不再是維持既有狀態，而是改變現狀。他認為這是蔡英文與賴清德政府對兩岸政策的重大問題。

  • 蘇起警告，若民進黨持續以「互不隸屬」作為政策基調，又缺乏清楚的現狀定義與對話空間，兩岸關係將更難交流，最終可能逐步走向衝突。

民進黨 谷立言 國民黨

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