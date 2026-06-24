「新兩國論致劍拔弩張」 鄭麗文：兩岸交流才能維持現狀

國民黨主席鄭麗文（左）23日接受唐湘龍「觀點」網路專訪，表示重啟兩岸對話跟交流，才是快速降溫、締造和平穩定兩岸關係的唯一方程式。(取材自觀點YT頻道)

AI摘要 文章摘要整理： 鄭麗文強調兩岸應在九二共識與反台獨基礎上恢復交流，批評新兩國論破壞現狀；綠營則主張現狀是民主憲政與兩岸互不隸屬。

美國在台協會（AIT）處長谷立言 接受聯合報專訪指出，維持現狀是兩岸對話基礎。國民黨 主席鄭麗文 昨天表示，當開始交流對話時，當然就是維持現狀的狀態。國民黨副主席張榮恭則認為，只要兩岸沒有共同政治基礎，官方對話就不可能實現。

鄭麗文昨接受唐湘龍「觀點」網路專訪指出，若照現在的狀況下去，「現狀很難維持」，因為兩岸關係中斷10年，兵凶戰危，這是世界都承認的事；如何降低風險、避免戰爭的發生，唯一做法就是高度、快速、大幅提高台灣軍備，但這絕對不是個和平方程式。

鄭麗文說，她從來沒說台灣要放棄國防力量跟國防韌性，但只靠這個，不可能得到和平穩定的關係，所以不可能不開啟對話、不開啟交流。她認為，在九二共識、反對台獨的基礎上，重啟兩岸的對話跟交流，才是快速降溫、締造和平穩定兩岸關係的唯一方程式，「我看不到有另外第二條」。

至於未來現狀會不會被改變，鄭麗文說，只要合乎兩岸人民的需求和意願，何樂而不為？這當中當然包括2300萬人的意願必須被尊重、被滿足；即便是台灣選出來的總統，也不可能一個人決定台灣的命運、說改就改，因為台灣已經是成熟的民主政治，這才是真正維持現狀。

鄭麗文說，民進黨不斷透過「新兩國論」改變現狀、破壞現狀，兩岸才會劍拔弩張、無法對話，所以務實的基礎，當然是先回到維持現狀，在現狀之上奠定兩岸和平的制度化、永續化。

張榮恭認為，谷立言是基於好心這樣呼籲，但只要兩岸官方沒有共同的政治基礎，就不可能實現。他也反問，賴清德總統怎麼定義「現狀」？賴總統說中華民國跟中華人民共和國互不隸屬；如果去理解成，兩岸的行政當局互不隸屬、或者兩岸的法政體系互不隸屬，這還可能是現實；但如果說是「國與國互不隸屬」，已經違背中華民國憲法。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，從台灣主流民意來看，要維持的「現狀」就是台灣本來就是自由民主的憲政體制，且兩岸互不隸屬，若這些狀況改變了，就是破壞現狀。

莊瑞雄指出，維持現狀是民眾最大共識，但重點是維持什麼樣的現狀，台灣主流民意已經清楚表達，現狀絕對不是像國民黨主席鄭麗文所稱兩岸同屬一中。

此外，賴清德總統昨出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）建構韌性民主以因應跨國鎮壓研討會」表示，民主國家所面對的威脅，已超越傳統的軍事層面和地理疆界；威權主義透過新興科技與非法金流，進行系統性的跨國鎮壓、跨境監控、網路攻擊和資訊操弄，企圖分化社會、噤聲異議，侵蝕民主國家的主權，破壞社會的信任。

賴總統說，當威權主義企圖輸出恐懼，民主社會就應該建立韌性；當威權勢力企圖分化團結，民主夥伴就應該攜手合作。