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海洋調查 陸更新台灣東部海域物種分布

記者陳宥菘李奕昕／綜合24日電
中國大陸自然資源部「向陽紅22號」調查船日前在台灣東部海域放置調查裝置，現場照片...
中國大陸自然資源部「向陽紅22號」調查船日前在台灣東部海域放置調查裝置，現場照片23日由大陸官媒環球時報披露。（取自環球時報）

AI摘要

文章摘要整理：

中國在台灣東部海域進行海洋調查後宣稱更新珍稀物種分布，並指控台灣海巡干擾；海巡署則反駁，強調依法驅離、捍衛主權。

日菲5月底宣布啟動海域畫界談判後，中國大陸藉反制之名對台灣東部海域「近海治理」動作不斷。大陸「向陽紅22」科研船日前至該海域進行海洋環境調查後，大陸官媒昨指陸方更新了該海域珍稀瀕危物種的分布特徵，並聲稱台灣海巡艦艇「干擾」調查。

大陸自然資源部16日至18日在台灣東部海域組織開展海洋環境調查，央視旗下玉淵譚天指稱，此次調查布設多個調查站位，獲取水文環境等現場數據，採集大氣、重金屬、浮游植物等各類樣品。報導稱，這是首次在該海域開展鳥類和鯨豚類專題調查，期間記錄到的褐鰹鳥、藍臉鰹鳥均為大陸國家二級保護動物。藉由這次調查，陸方更新了該海域珍稀瀕危物種的分布特徵。

環球網昨稱，「向陽紅22」船是在海軍及海警兩艘大噸位艦船2304、2502的「保駕護航」下進行調查，後者滿載排水量可達6400噸。期間，日方曾兩度出動飛機近距離繞船盤旋，初步判斷屬於日本海上保安廳（那霸）的飛機在釣魚台周邊進行海上監視，陸方科研船喊話日方不要干擾「正常作業」。

環球網又指，台灣海巡署也曾出動艦船「試圖干擾破壞」中方的調查活動。大陸科研船航次領隊時俊稱，台方船艇在18日深夜11時40分左右進行喊話，「但喊話內容由於高頻通訊品質較差，我方調查隊員根本無法聽清」，而陸方則依慣例，也對海巡署船隻進行喊話。

海巡署23日回應，海巡艦艇均配備符合國際海事組織（IMO）標準的海事通訊儀器，通訊品質檢測正常，近期針對中國海警船騷擾進行廣播驅離時，海巡艦艇透過無線電與海警針鋒相對，強力守護主權，中國自然資源部的不實言論，不攻自破。

海巡署指出，18日晚間8時，向船位於花蓮東方41浬（限制水域外14浬），海巡蘭嶼艦併航監控，並且廣播驅離表示「這裡是中華民國專屬經濟海域，你們在這個海域不享有任何主權權利或管轄權。你的行為已經違反國際公約等規定，我要求你立即離開」，向船隨即以15節航速，持續向北航離。海巡署稱將強勢驅離騷擾台灣海域的陸船，捍衛國家主權。

精華 FAQ

  • 大陸自然資源部在16日至18日於台灣東部海域布設多個站位，蒐集水文、大氣、重金屬與浮游植物等樣品，並首次進行鳥類及鯨豚專題調查。

  • 官媒宣稱此次調查更新了該海域珍稀瀕危物種的分布特徵，並提到記錄到褐鰹鳥、藍臉鰹鳥等保護動物，強調有助掌握海洋生態狀況。

  • 海巡署表示艦艇通訊正常，18日晚間在花蓮東方41浬處依法併航監控並廣播驅離，強調該海域屬中華民國專屬經濟海域，陸船應立即離開。

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