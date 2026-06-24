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陸航母福建號經台海 台軍空拍監控

記者李人岳／台北24日電
國防部公布福建號的空拍照片。（圖／國防部提供）
國防部公布福建號的空拍照片。（圖／國防部提供）

AI摘要

文章摘要整理：

台灣軍方在立即備戰操演期間，公布中國福建號航艦航經台海的空拍畫面，強調持續監控；同時陸軍也依演習想定機動部署，驗證北部要點防護能力。

台灣軍方自本周一起展開五天四夜的「立即備戰操演」，國防部昨晚表示，中國大陸福建號航空母艦（CV-18），昨天航經台灣海峽。國防部公布福建號的空拍照片，強調國軍運用聯合情監偵手段嚴密監控。

「立即備戰操演」採無預警方式驗證各級部隊戰備整備狀況，並結合實際地形、重要目標及防衛作戰需求，驗證部隊接令後的機動部署、指揮管制及作戰執行能力。負責北部地區防務的陸軍聯兵第269旅昨天依據演習想定，派出包括了CM11戰車、雲豹8輪裝甲車、CM22迫砲車、拖式飛彈車等武器裝備，機動前往八里台北港周邊地區執行重要設施防護任務。

解放軍也有最新動態。大陸中央電視台前天報導航艦遼寧號完成遠海實戰化訓練，返回華北海域周邊母港整備的消息，台方國防部昨晚隨即發布福建號航艦航經台海訊息，並再次公布空拍照片。

照片中，福建號周邊有零星雲層覆蓋，可見的飛行甲板上並未任何發現艦載機，周邊也沒有護航艦艇入鏡。軍方並未公布福建號的航向等進一步資訊。

福建號是大陸第3艘航空母艦，也是大陸第一艘採用直通甲板並採用電磁彈射器的航艦。外界估計福建號的飛行甲板全長約316公尺，全寬約76公尺，滿載排水量估超過8萬噸，可搭載包括殲15T戰鬥機、空警600型預警機等各型艦載機約60架，去年11月正式服役，母港在海南島三亞軍港。

精華 FAQ

  • 因台軍正進行為期五天四夜的立即備戰操演，國防部藉此公布福建號航經台海與空拍照片，凸顯國軍運用聯合情監偵手段，對周邊動態保持嚴密掌握。

  • 這項操演採無預警方式，重點驗證各級部隊戰備整備狀況，並檢視接令後的機動部署、指揮管制，以及依實際地形與防衛需求執行作戰任務的能力。

  • 福建號是中國第三艘航空母艦，也是首艘採直通甲板與電磁彈射器的航艦，外界估計可搭載約六十架艦載機，去年十一月服役，母港設於海南三亞。

國防部

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