韓國瑜：台積是那滴奶油 產業將如螞蟻被吸引前往發展

立法院長韓國瑜率跨黨派立委展開訪美行程，首站抵達美國亞利桑那州鳳凰城，與十餘家赴美投資的台積電供應鏈廠商座談交流。(圖／立法院提供)

AI摘要 文章摘要整理： 韓國瑜率跨黨派立委訪美至亞利桑那州，稱台積電如同「那滴奶油」帶動台灣產業前往鳳凰城發展，並與供應鏈及生醫中心交流投資挑戰。

立法院長韓國瑜 率跨黨派立委展開訪美行程，22日抵達美國亞利桑那州鳳凰城。韓國瑜致詞妙喻，台積電 和生醫中心是台灣產業的「那滴奶油」，這滴奶油已選擇在鳳凰城落地，後續眾多台灣產業將如同被吸引的螞蟻，前往鳳凰城尋求發展。

韓國瑜率立法院「赴美國推動國會外交」訪問團，於美國時間22日抵達亞利桑那州，與逾10家赴美投資的台積電供應鏈 廠商座談交流，並參訪台灣AI生醫聯合展示中心。

訪團抵達AI生醫聯合展示中心後，分別由鳳凰城副市長Kesha Hodge Washington、亞利桑那州商務廳副廳長Agnese Sturmane及亞利桑那州立大學健康事業執行副校長Sherine Gabriel致詞，並以簡報說明亞利桑那州政府、鳳凰城市政府及亞利桑那州立大學三方如何透過產官學合作，與台灣共同推動生技醫療產業創新發展。

韓國瑜在台灣AI生醫聯合展示中心致詞時指出，來鳳凰城之前，會想到台積電、生醫中心為什麼是在亞利桑那州投資？而不是夏威夷，下班後可以去游泳、呼吸新鮮空氣，不是很好嗎？

「來到鳳凰城後終於了解，」韓國瑜說，鳳凰城土地非常寬闊、水跟電完全不缺，更重要的是有一套有效率的官僚體系，一間合作、友善且綜合性的大學，一群孜孜不倦、吸引外資、願意全身投入服務的人，這才是鳳凰城最引以為傲的條件。

訪問團也與TSMC Arizona執行長莊瑞萍會面。莊瑞萍表示，台積電在美投資主要是因應客戶需求，並強調最先進製程及核心研發仍將持續根留台灣；未來台積電將持續強化「技術領先、卓越製造、客戶信任」三大競爭優勢。

訪團也聽取業者分享在美設廠及營運情形，並就人才招募、法規調適、建廠成本及簽證申請等議題交換意見。立法院指出，與會立委高度關心台商在美投資面臨的挑戰，將適時向美方相關機關反映，協助排除投資障礙，促進台美產業合作。

另外，立法院「赴美國推動國會外交」訪問團22日上午在駐洛杉磯辦事處總領事馬博元陪同下，訪團赴鳳凰城台灣AI生醫聯合展示中心參訪。

據了解，韓國瑜訪問團將於美國時間23日飛往華府，於24日聽取駐美代表處簡報，並拜會美國國會議員，晚間將與駐美代表俞大㵢晚宴。