谷立言：美做對台軍售決定 不會考慮中國立場或意見

美國在台協會處長谷立言在川習會之後接受本報系聯合報專訪時表示，美國對台軍售不會考慮中國意見。（路透）

美國在台協會（AIT ）處長谷立言 在AIT台北辦事處接受本報系聯合報專訪，談川習會後的台美關係、台灣安全、軍售議題，也談美國在印太地區的政策。以下為問答內容摘錄：

嚇阻中國或合作 不矛盾

問：美國國防部長赫塞斯 在香格里拉對話稱美中關係處於最好狀態，可是同時，解放軍對台海騷擾和威脅沒有減緩，包含最近中國海警船在台灣東部的行動？

答：兩者不矛盾。如同赫塞斯部長所說，我們希望跟中國建立穩定且具建設性的關係，但這不表示我們會減少在嚇阻衝突、維持穩定或回應一些導致區域不穩作為的努力。我們的做法不會是挑釁、引發衝突或是製造摩擦，我們會嘗試強化嚇阻、與盟友合作，以及看區域局勢發展而動。

不只美國這麼做，從Quad（美日印澳四方安全對話）、歐洲到南韓，大家都有共同理解，針對破壞台海、東海、南海現狀的舉動，都需採相應嚇阻行動來避免破壞穩定。

結合盟友 避免武⼒奪台

問：區域國家最近都在談論台灣有事（contingency），願意投入的立場各不相同，您如何看待？

答：美國在印太區域的盟友都有共識，要避免緊急事態發生，就要做好嚇阻。依照美國國家安全戰略，要與區域盟友共同維持第一島鏈現狀，避免任何武力奪台的嘗試，美國一方面將最新建的防衛能力部署到印太，一方面強化與盟友合作。

問：從各方與會Computex，看台灣的地緣政治高風險和台灣的全球供應鏈地位？

答：台灣應該歡迎這樣的國際關注。台灣在AI、半導體、無人機等領域扮演重要地位，讓台灣安全與全球息息相關。全球很多國家到組織，都開始表達關切台灣局勢，因為大家都了解台海衝突不只影響台海，而是關乎全球和所有人的生計。

問：當各國都在提高軍費和提升軍力，台灣落後了嗎？

答：美台一直密切合作，去年共同討論台灣需要什麼樣的不對稱能力來強化威懾，最後台灣國防部在去年秋天提出一筆預算。在今年5月，立法院通過其中的一部分，我們感到鼓舞。這是幫助台灣得到自己所需戰力的重要一步。美台將持續合作，協助台灣獲得所需能力，也要達成賴清德總統的國防支出占比GDP 5%的目標。

美國在台協會處長谷立言表示，台灣藍綠政黨與北京的互動程度不同，至於國民黨主席鄭麗文訪問美國有沒有達到釋疑，他不評論。（記者林伯東／攝影）

對台軍售 重申沒有暫停

問：台灣推動二次軍購的前景？美國是不是在拖延對台軍售？

答：我們不對台灣立法或相關預算程序表達立場。美國將持續與各政黨溝通，我們認為台灣應該要能找到挹注相關軍購的資金來源，來實現國防部所提軍購案。台灣迫切所需的關鍵戰力包含無人系統、整合式防空飛彈防禦系統，以及C4ISR。

魯比歐國務卿日前在國會聽證會已經說，美國對台軍售沒有暫停，而且，雖然中國就美國軍售台灣表達立場，但是美國在做決定時，不考慮中國的立場或意見。

川普的第一任期和第二任期都大力支持台灣防衛需求，提出大額軍售案就是證明。美國國會對台灣安全也有跨黨派的強烈支持，包含編列幾十億美元預算，利用對外軍事融資（FMF）和台灣安全合作倡議（TSCI）等援助台灣。

問：美台軍售諮商進行中？

答：持續諮商，從上到下不同層級的討論，從防衛需求、交貨期程，到未來的需求，討論一直存在，AIT安全合作組扮演重要角色。

問：川賴通話可能性？

答：我沒有資訊可以分享。

台灣賴清德總統（前排）表示，會將台灣的國防支出提高到GDP的5%。（路透）

台灣安全 美國優先要務

問：軍售交付沒問題？

答：赫塞斯部長清楚表示，不需要擔心中東衝突會影響美國在該區域的防衛準備。台灣安全是美國的優先要務，正如同剛剛所說，台灣與全球連動，台灣不用擔心受到中東衝突的直接影響，而且我們預期中東戰事很快會結束。

問：美軍印太司令有提出Hellscape（地獄景象）的情境，希望將無人機投入台灣防衛，就台美合作發展現況，五年內可能產⽣類似景象？

答：對台灣來說是個重要機會，如果台灣⼤規模投資無人機產業，能在三領域獲益。第一，戰略性層面能提升台灣防衛能力；第二是對台灣的經濟機會；第三是與國際接軌。至於你問到未來五年，我會認為若台灣正確投資，應可在未來五年看到美國與台灣在無人機領域占主導地位，如同我們在AI和半導體產業一樣。我對未來是相當樂觀的。 問：您觀摩幾次城鎮韌性演習和漢光演習，看到台灣在構築防衛韌性有沒有不足處？

答：賴清德總統堅持投入全社會防衛韌性，令人印象深刻。我兩年前抵達台灣（擔任處長）時，就將支持台灣韌性作為三項優先要務之一。去年從中央政府到地方政府，都開始規畫培養韌性能力，也提出要投資什麼樣的物資和政策。今年的目標則是整合這些努力，期待未來8月的漢光演習中看到更多。如果台灣完成整合，就可以真正在各方面都達到韌性需求。