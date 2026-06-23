谷立言：美做對台軍售決定 不會考慮中國立場或意見
美國在台協會（AIT）處長谷立言在AIT台北辦事處接受本報系聯合報專訪，談川習會後的台美關係、台灣安全、軍售議題，也談美國在印太地區的政策。以下為問答內容摘錄：
嚇阻中國或合作 不矛盾
問：美國國防部長赫塞斯在香格里拉對話稱美中關係處於最好狀態，可是同時，解放軍對台海騷擾和威脅沒有減緩，包含最近中國海警船在台灣東部的行動？
答：兩者不矛盾。如同赫塞斯部長所說，我們希望跟中國建立穩定且具建設性的關係，但這不表示我們會減少在嚇阻衝突、維持穩定或回應一些導致區域不穩作為的努力。我們的做法不會是挑釁、引發衝突或是製造摩擦，我們會嘗試強化嚇阻、與盟友合作，以及看區域局勢發展而動。
不只美國這麼做，從Quad（美日印澳四方安全對話）、歐洲到南韓，大家都有共同理解，針對破壞台海、東海、南海現狀的舉動，都需採相應嚇阻行動來避免破壞穩定。
結合盟友 避免武⼒奪台
問：區域國家最近都在談論台灣有事（contingency），願意投入的立場各不相同，您如何看待？
答：美國在印太區域的盟友都有共識，要避免緊急事態發生，就要做好嚇阻。依照美國國家安全戰略，要與區域盟友共同維持第一島鏈現狀，避免任何武力奪台的嘗試，美國一方面將最新建的防衛能力部署到印太，一方面強化與盟友合作。
問：從各方與會Computex，看台灣的地緣政治高風險和台灣的全球供應鏈地位？
答：台灣應該歡迎這樣的國際關注。台灣在AI、半導體、無人機等領域扮演重要地位，讓台灣安全與全球息息相關。全球很多國家到組織，都開始表達關切台灣局勢，因為大家都了解台海衝突不只影響台海，而是關乎全球和所有人的生計。
問：當各國都在提高軍費和提升軍力，台灣落後了嗎？
答：美台一直密切合作，去年共同討論台灣需要什麼樣的不對稱能力來強化威懾，最後台灣國防部在去年秋天提出一筆預算。在今年5月，立法院通過其中的一部分，我們感到鼓舞。這是幫助台灣得到自己所需戰力的重要一步。美台將持續合作，協助台灣獲得所需能力，也要達成賴清德總統的國防支出占比GDP 5%的目標。
對台軍售 重申沒有暫停
問：台灣推動二次軍購的前景？美國是不是在拖延對台軍售？
答：我們不對台灣立法或相關預算程序表達立場。美國將持續與各政黨溝通，我們認為台灣應該要能找到挹注相關軍購的資金來源，來實現國防部所提軍購案。台灣迫切所需的關鍵戰力包含無人系統、整合式防空飛彈防禦系統，以及C4ISR。
魯比歐國務卿日前在國會聽證會已經說，美國對台軍售沒有暫停，而且，雖然中國就美國軍售台灣表達立場，但是美國在做決定時，不考慮中國的立場或意見。
川普的第一任期和第二任期都大力支持台灣防衛需求，提出大額軍售案就是證明。美國國會對台灣安全也有跨黨派的強烈支持，包含編列幾十億美元預算，利用對外軍事融資（FMF）和台灣安全合作倡議（TSCI）等援助台灣。
問：美台軍售諮商進行中？
答：持續諮商，從上到下不同層級的討論，從防衛需求、交貨期程，到未來的需求，討論一直存在，AIT安全合作組扮演重要角色。
問：川賴通話可能性？
答：我沒有資訊可以分享。
台灣安全 美國優先要務
問：軍售交付沒問題？
答：赫塞斯部長清楚表示，不需要擔心中東衝突會影響美國在該區域的防衛準備。台灣安全是美國的優先要務，正如同剛剛所說，台灣與全球連動，台灣不用擔心受到中東衝突的直接影響，而且我們預期中東戰事很快會結束。
問：美軍印太司令有提出Hellscape（地獄景象）的情境，希望將無人機投入台灣防衛，就台美合作發展現況，五年內可能產⽣類似景象？
答：對台灣來說是個重要機會，如果台灣⼤規模投資無人機產業，能在三領域獲益。第一，戰略性層面能提升台灣防衛能力；第二是對台灣的經濟機會；第三是與國際接軌。至於你問到未來五年，我會認為若台灣正確投資，應可在未來五年看到美國與台灣在無人機領域占主導地位，如同我們在AI和半導體產業一樣。我對未來是相當樂觀的。 問：您觀摩幾次城鎮韌性演習和漢光演習，看到台灣在構築防衛韌性有沒有不足處？
答：賴清德總統堅持投入全社會防衛韌性，令人印象深刻。我兩年前抵達台灣（擔任處長）時，就將支持台灣韌性作為三項優先要務之一。去年從中央政府到地方政府，都開始規畫培養韌性能力，也提出要投資什麼樣的物資和政策。今年的目標則是整合這些努力，期待未來8月的漢光演習中看到更多。如果台灣完成整合，就可以真正在各方面都達到韌性需求。
谷立言指出，追求與中國穩定且具建設性的關係，和持續嚇阻衝突並不矛盾。美方不會挑釁升高摩擦，而是透過與盟友合作強化嚇阻，維持區域穩定。 他明確表示對台軍售沒有暫停，且美國在做決定時，不會考慮中國的立場或意見。美台正持續就防衛需求、交貨期程與未來需求進行諮商。 谷立言認為台灣應加大投資無人系統、防空飛彈防禦與C4ISR，也看好無人機、AI和半導體的發展。他並強調全社會防衛韌性整合，對台灣安全非常關鍵。
精華 FAQ
谷立言指出，追求與中國穩定且具建設性的關係，和持續嚇阻衝突並不矛盾。美方不會挑釁升高摩擦，而是透過與盟友合作強化嚇阻，維持區域穩定。
他明確表示對台軍售沒有暫停，且美國在做決定時，不會考慮中國的立場或意見。美台正持續就防衛需求、交貨期程與未來需求進行諮商。
谷立言認為台灣應加大投資無人系統、防空飛彈防禦與C4ISR，也看好無人機、AI和半導體的發展。他並強調全社會防衛韌性整合，對台灣安全非常關鍵。
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