我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博直擊台灣瘋炒股：青年借錢買股 「隨便買都會賺」

韓國瑜訪美首站抵鳳凰城 比喻台積電「那滴奶油」

韓國瑜訪美首站抵達鳳凰城 致詞比喻台積電是「那滴奶油」

記者王小萌／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪問美國，首站抵達亞利桑那州的鳳凰城。(洪毓祥辦公室提...
立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪問美國，首站抵達亞利桑那州的鳳凰城。(洪毓祥辦公室提供)

立法院長韓國瑜21日晚間率朝野立委出訪美國展開7天訪問行程，行程首站抵達亞利桑那州的鳳凰城，參訪台積電廠區、AI聯合生醫中心後出席當地僑宴。韓國瑜致詞時表示，來到鳳凰城之後，終於了解到為什麼投資亞利桑那州。他以神話故事比喻「台積電和生醫中心就是那滴奶油」，後續將有更多台灣產業如同被吸引的螞蟻，前往鳳凰城尋求發展機會。

韓國瑜訪團於當地時間22日抵達亞利桑那州鳳凰城，早上先前往台灣AI生醫聯合展示中心參訪。韓國瑜致詞時指出，來到鳳凰城之前，在台灣會想到有台積電、生醫中心投資，那為什麼？Why Arizona? Why not Hawaii？（為什麼是亞利桑那州，而不是投資夏威夷？）下班之後可以去游泳、呼吸新鮮空氣，看看新鮮事，不是非常很好嗎？

韓國瑜說，來到鳳凰城之後，終於了解到Why Arizona。鳳凰城的投資條件，土地非常寬闊，水跟電完全不缺。更重要的是，聽完各位產官學報告後，才了解到一套有效率的官僚體系，一間合作、友善而且綜合性的大學，一群孜孜不倦、吸引外資，願意全身投入服務的人，這才是鳳凰城最引以為傲的條件。

韓國瑜提到，在跟鳳凰城、Arizona的學界以及政府部門的一番交流後，他想起一個神話故事。有一個暴君非常殘暴，誰反對他，他就把那個人關在一個很高的塔裡面。這個塔太高了，沒有人可以跑出去，但最後有一個非常聰明的人跑了出去，原因是他早上吃早餐時，留下了一滴奶油。他抓了一隻螞蟻，在螞蟻的額頭上放了那滴奶油，又在螞蟻的腿上綁了一根絲，絲後面綁了更粗的繩子。螞蟻為了要吃奶油必須不停地爬，從塔底爬到塔端，最後這個繩子一點點地下來，他就順著這個繩子爬了出去。

韓國瑜說，台灣產業的「那滴奶油」就是台積電和生醫中心，既然這滴奶油已選擇在鳳凰城落地，後續眾多台灣產業將如同被吸引的螞蟻般，大舉前往鳳凰城尋求發展機會。

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪問美國鳳凰城，其中一站參觀AI聯合生醫中心。(洪毓祥...
立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪問美國鳳凰城，其中一站參觀AI聯合生醫中心。(洪毓祥辦公室提供)

精華 FAQ

  • 韓國瑜率朝野立委訪美首站抵達亞利桑那州鳳凰城，先後參訪台積電廠區、台灣AI生醫聯合展示中心，並出席當地僑宴，行程重點聚焦科技與產業交流。

  • 他表示原本會疑問為何台積電與生醫中心選在亞利桑那州，但到鳳凰城後，從土地、水電、官僚效率與學界合作等條件，看出當地確實具備吸引投資的優勢。

  • 他用神話故事比喻台積電和生醫中心是「那滴奶油」，一旦在鳳凰城落地，就會像吸引螞蟻一樣，帶動更多台灣產業前往投資發展，形成群聚效應。

韓國瑜 台積電

上一則

高雄男大生宿舍虐殺30隻倉鼠 「酒精點火、竹籤穿肚」惡劣行徑曝光

下一則

成大碩士捐肝救父經濟陷困境 企業家豪氣付醫療費

延伸閱讀

韓國瑜率跨黨派立委訪美 深化台美國會合作 參訪台積電

韓國瑜率跨黨派立委訪美 深化台美國會合作 參訪台積電
行前低調 韓國瑜率跨黨派立委啟程訪美

行前低調 韓國瑜率跨黨派立委啟程訪美
韓國瑜訪美 行程罕見由參院委員會主導盼建信任管道

韓國瑜訪美 行程罕見由參院委員會主導盼建信任管道
看好鳳凰城 中國信託擬年底前升格全功能分行

看好鳳凰城 中國信託擬年底前升格全功能分行

熱門新聞

成人平台SWAG直播主林姓女子日前在北市圓山花博園區舉辦「粉絲回饋活動」，身穿裸露衣物任由粉絲撫摸，甚至露出胸部，事後遭警方通知到案依公然猥褻罪嫌函送法辦。(記者翁至成／翻攝)

1女戰8男 成人女直播主辦感謝祭露點任揉遭法辦

2026-06-20 00:02
愛馬仕品牌官網將此鞋款以中文標示為「涼鞋」。(圖／摘自品牌官網)

拖鞋涼鞋傻傻分不清？到星級餐廳怎麼穿 主廚這樣說

2026-06-16 09:34
台立法院長韓國瑜。(記者曾吉松／攝影)

韓國瑜訪美隨團7立委名單出爐 藍營25搶3超激烈

2026-06-16 09:41
國民黨主席鄭麗文。（聯合報系資料照／記者林澔一攝影）

阻擋國防預算被「算帳」？POLITICO：鄭麗文訪華府遭冷遇 白宮取消會面

2026-06-18 05:22
黃大煒(右)跟Vicky(左)於公於私都是靈魂伴侶。(本報資料照片)

女友指家屬隱瞞黃大煒死因 驚爆曾遭他姊夫性騷

2026-06-16 21:06
解放軍海軍055型驅逐艦「延安號」2025年7月3日與航空母艦「山東號」一同駛入香港，展開為期五天的訪問。（路透）

2020轉折 WSJ：5至6艘解放軍艦常態圍台 專家：正收緊包圍網

2026-06-20 01:45

超人氣

更多 >
研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼
佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉
她是誰？川普曬金髮女郎照片稱「好女兒」網友議論總統失智

她是誰？川普曬金髮女郎照片稱「好女兒」網友議論總統失智
在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度
昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區

昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區