AIT處長谷立言：十年轉變 兩岸「相互吸引」已不存在

美國在台協會處長谷立言表示，台灣有七成民意支持維持現狀，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。(記者林伯東／攝影)

美國在台協會（AIT ）處長谷立言 （Raymond Greene）在AIT台北辦事處接受本報系聯合報專訪時表示，台灣政黨在面對民主和安全等議題時，彼此觀點比想像中更接近，不是非黑即白、非藍即綠；台灣有支持維持現狀的七成民意，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎；而北京嘗試在台灣製造分裂，不會得到想要的結果。

谷立言2014年出任美駐成都總領事，2024年出任AIT處長，曾見證兩岸關係起伏。他直言，10年前的兩岸相互吸引已不存在，如今大家擔心兩岸會走向衝突，他期待，在可預見的未來維持現狀，爭取更多契機。

谷立言說，他認為，比起政治領袖們的表述，兩岸關係的基礎更應回到基層人民對於政治和經濟的看法。

兩岸走向衝突？抱持懷疑

他指出，2014年到成都時，可說是兩岸關係高點，很多台灣人到中國大陸求學、工作或投資；那時候普遍認為，中國的經濟磁吸效應，最終可能成為解決兩岸分歧的方式。

「我當時有點懷疑。」谷立言說，中國經濟有吸引力，但同時，很多中國年輕人很佩服台灣民主，並認為中國未來也許會走向民主；這某種程度反映當下的中國發展：在經濟開放後，下一步會走向政治開放。

谷立言說，這可能導致中國後來改變政治發展方向，從而影響經濟；10年前的相互吸引已經不存在了，現在全世界看兩岸關係會認為是比較可能走向衝突，「這一點我也是懷疑的。」

谷立言表示，改變發生得很快，未來十年內的狀況和今天相比，可能又是截然不同；因此，若可以在可預見的未來維持現狀，就可以在未來看到更多當前所沒有看到的契機。

台海現狀 七成民意共識

谷立言表示，台灣民眾支持維持現狀是多數，這樣的架構和共識，從前總統蔡英文政府到現在的賴清德政府均保持⼀致，「坦⽩說，我認為未來任⼀政黨執政，都非常可能維持在這樣的共識之中，因為有超過七成台灣⼈的強烈⽀持」。

談到北京，谷立言表示，北京的一貫模式是「對話之前要滿足前提條件」，事實上，不設前提的互動，才是避免誤判的最佳方式，也能有機會找到和平解決分歧的方式。

谷立言指出，美方持續呼籲北京與台灣民選領袖互動，因為台灣有高度維持現狀的共識，這是對話的絕佳基礎；在台灣高度共識的狀態下，在台灣社會製造分裂不會讓北京得到想要的結果。

谷立言說，台灣政黨在面對民主和安全等議題時，彼此觀點比想像中更接近，不是非黑即白、非藍即綠；藍綠最大不同在於對「兩岸互動程度」的主張，藍的擔⼼互動太少，會誤判情勢或錯失經濟機會，綠的擔⼼互動太多會導致滲透或經濟脅迫，這些也存在美國和其他民主國家對中國的辯論中，非常合理。

谷立言說，多數台灣民眾支持維持現狀，也存在少數極端觀點。他舉例，有人說「維繫和平的最好方式就是迎合中國，削弱台灣自身的防衛」，這個觀點的前提假設是，中國的目標是維持現狀，「而從中國現在的所作所為，我看不出這點」。