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台空軍採購暢銷ATR客機 取代重裝運輸機

記者程嘉文／台北22日電
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空軍現役專機，將由法義合製ATR42客機取代。（路透）
空軍現役專機，將由法義合製ATR42客機取代。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

空軍將以ATR42與ATR72混搭取代老舊專機，並分擔C-130的部分人員運輸任務，以更省油省錢方式補強中運與行政運輸需求。

媒體日前傳出，空軍現役福克50與畢琪1900專機，將由法義合製ATR42客機取代。空軍人士指出，確實規畫以ATR作為新一代行政專機，但將是ATR42與加長版ATR72「混搭」。目前由C─130擔任的一般人員運輸，部分會轉給經濟性高的ATR42／72。中型運輸機的需求與行政機合併後，也形同空軍爭取近30年不成的中運機已畫上句點。

網站「軍情與航空」總編施孝瑋說，1997年C-119運輸機退役，屏東基地的3個空運中隊從此只剩兩個。空軍一直想引進比C-130小的中型運輸機，例如美義合作的C-27J，但始終爭取不到預算，只能長期以高成本的C-130大量執行低效益任務。如今決定用ATR擔負行政運輸，可說是一種妥協式的中運機採購，從有效運用裝備和預算的角度，是值得稱許的正確調整。

ATR是全球最暢銷區間客機，包括ATR42與ATR72兩款，最大載客量各為50與74座。目前立榮與華信共有27架，是境內航線主力機種，也是ATR遠東地區頭號使用國。

官員指出，福克50與ATR42大小接近，除了4個長官座位，「經濟艙」可載約30名隨行人員。空軍同時引進ATR42與ATR72，並採多種座艙配置，部分ATR72將安排全經濟艙約70座，用於一般行政運輸。例如每天巡迴各基地的人員班機，或如協助外島疏運，搭載特勤人員等。目前因福克50的數量與載客量不足，這些任務只能交給C-130，但其為載運傘兵、重裝備等戰場環境設計，搭載人員不僅不舒適，耗油量更是ATR3至4倍。

官員表示，現役C-130H機隊也已老舊，國防部雖同意向美申購新款C-130J，但是價格不斐，加上近年國軍任務集中於本島防衛，空運與空降作戰的重視度下降，預期C-130J實際引進數，不易維持當初C-130H的21架。空軍必須將有限資源作最合理利用，不再殺雞用牛刀。

至於「空軍一號」波音737，因只服務總統一人，飛行時數遠低於航空公司，至今用不到設計壽限2成，且全球仍有近5000架同型機，後勤供應無虞，目前尚無計畫更換。10至15座的畢琪1900，也會保留部分，用於小規模行政運輸，也兼任機場導航設施查核、空運組學員訓練，以及部分海空偵巡任務。

空軍新舊專機比一比 製表／程嘉文
空軍新舊專機比一比 製表／程嘉文

精華 FAQ

  • 空軍規畫以法義合製的ATR42與加長版ATR72混搭，逐步取代福克50與畢琪1900專機，作為新一代行政與一般人員運輸主力。

  • 因為C-130是為傘兵與重裝備設計，執行低效益人員運輸不舒適且耗油高，油耗約為ATR的三至四倍，因此需改由ATR分擔。

  • 空軍多年爭取中型運輸機未果，改以ATR兼顧行政與運輸需求，等同以較低成本補上缺口，也讓有限預算能更合理運用。

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