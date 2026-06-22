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韓國瑜訪美 行程罕見由參院委員會主導盼建信任管道

台灣新聞組／台北22日電
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立法院長韓國瑜21日晚率跨黨派立委團啟程訪美，立法院副院長江啟臣率黨籍立法委員到...
立法院長韓國瑜21日晚率跨黨派立委團啟程訪美，立法院副院長江啟臣率黨籍立法委員到桃園機場送機。（記者黃仲明／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

韓國瑜率跨黨派立委訪美，行程由美國參院委員會罕見主導安排，雙方除談國會合作，也盼建立立法院直接信任溝通管道。

立法院長韓國瑜昨晚率跨黨派立委啟程訪美。韓國瑜在桃機表示，希望達成深化台美國會合作、祝賀美國250周年國慶、搭乘台北飛華盛頓直航班機，及關心台積電在美發展等4大目標。據了解，此次華府行程罕見由美國參議院外交及軍事委員會直接主導發函邀請，盼以此與立法院建立信任溝通管道。

本報系聯合報報導，韓國瑜表示，這次受美國參、眾兩院友台小組邀請，他率領三個黨派的立委推動國會交流，與美方議員就國家安全、選區治理，以及美台國會未來深化合作、聯繫跟交流方式等方面交換意見。

他並提到，台北與華盛頓之間將有直航航班，訪問團這次回來就是搭乘第一班直航班機回來，代表台美間各種交流的進一步深化。

韓國瑜也說，台積電在美國投資將近5年，海內外同胞共同關切在亞利桑那州的設廠，訪問團除拜會台積電，也會跟台積電員工交談，希望他們在美國工作、生活各方面都能順暢。

台北中國時報報導，據指出，韓國瑜此次訪美是由參議院直接發出邀請，且在華府行程，相當罕見是由參議院主導，台駐美代表處也難置喙，這與過往台灣政治人物訪美，委由駐處安排或是自己透過人脈聯繫不同，顯見規格相當高。

據報導，主要負責安排韓國瑜訪問團的是美國參議院外交委員會以及軍事委員會；外委會主席是共和黨的吉姆．里施與民主黨的夏欣；軍委會主席是共和黨的維克，夏欣與維克都曾訪台，也見過韓國瑜，對韓並不陌生。

報導說，知情人士透露，美國參議院之所以如此重視韓國瑜，主要是他們觀察到賴清德總統就任後，台灣政局朝小野大，相關重要決策仍必須經過立法院同意，比起過去主要與行政部門溝通，現在更欠缺的是與立法院直接溝通管道，因此，此行最重要是盼能面對面建立直接的「信任溝通管道」。

聯合報指出，立法院副院長江啟臣到場送行時表示，「院長親自出馬進行國會外交，重要性、影響力絕對夠深夠遠」。台中市副市長鄭照新代表市長盧秀燕前往送機，他受訪時表示，期待韓院長跟美方溝通順利，一切成功。

國民黨立委李彥秀預期，韓國瑜此行將向美國智庫及相關部門傳達「台海穩定對地緣政治穩定的重要性」及「朝野對購買先進防禦性武器的支持」。民進黨立委陳冠廷說，朝野立委此次訪美，是台灣民主政治成熟的重要展現。

隨團的國民黨立委賴士葆說，民進黨政府長期釋放錯誤訊息，此行是為讓美國聽到不一樣的聲音。

精華 FAQ

  • 他提出四大目標，包括深化台美國會合作、祝賀美國250周年國慶、搭乘台北到華盛頓直航班機返台，以及關心台積電在美國，特別是亞利桑那州的發展情況。

  • 報導指出，行程是由美國參議院外交及軍事委員會直接發函邀請並主導安排，與過去多由駐處或個人管道聯繫不同，顯示美方給予相當高的規格與重視。

  • 知情人士透露，美方觀察到台灣政局變化後，立法院在重要決策上的影響力提高，因此希望藉由面對面互動，建立與立法院直接的信任溝通管道。

韓國瑜 華府 台積電

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