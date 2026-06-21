接二連三 中科研船闖台限制水域 央視：未來還會有…

中國海洋調查船「向陽紅22號」在18日航入台灣限制水域調查水文。(取材自央視)

中國「向陽紅22」科研船18日航入台灣限制水域調查水文。中國官媒稱，這意味「近海治理模式」已經涵蓋自然資源領域，並指這次調查屬於年度例行調查安排，可以預見未來還會有類似的精查。

6月初以來，中國已有海警「岱山艦」編隊、交通部海事部門的「海巡09」、「海巡06」等艦赴台灣東部水域巡航和海上交通執法，這次換成自然資源部的科研船做相關海域水文調查。

「向陽紅22」科研船18日航入台灣限制水域後，沿限制水域線一路北上。海巡署19日表示，海巡「蘭嶼艦」及PP-10077艇全程併航監控，並以夾擊方式造浪干擾、廣播驅離，19日凌晨4時20分，「向陽紅22」在彭佳嶼東北方24浬航出限制水域，持續往北離開台灣水域。

台灣海巡「蘭嶼艦」在監控過程中，持續向中國「向陽紅22」實施廣播及驅離。(記者廖炳棋／翻攝)

中國官媒央視旗下「玉淵譚天」日前發文指出，6月16日至18日，自然資源部在台灣以東管轄海域海洋環境調查，意味「近海治理模式」已經涵蓋自然資源領域。文章稱，了解台灣以東海域自然資源，可以為海洋國土空間開發保護奠定基礎，後續還可以進行立體分層設權的海洋經濟規畫，水面及水體層的海水養殖，海床及地底土層的跨海橋梁、海底電纜管道、海底隧道等都可以納入開發藍圖。

該文還特別點出，在例行調查期間，「一些勢力」曾試圖干擾作業。強調越是有人想攪局，越要把日常調查、巡查、保護工作做到位。

該文稱，海警、自然資源部等部門會各司其職、協同推進，將台灣島以東海域納入常態化、系統化管理。

文章中所稱的「一些勢力」並未具體點名，但可以對應到台方海巡「蘭嶼艦」及PP-10077艇全程併航監控及相關行動。

香港「南華早報」指出，這並非北京首次派遣研究船到台灣附近海域，但中國主管機關針對這類任務發布公告的行為並不常見，此舉可以視為日本與菲律賓進行海上邊界談判後，北京試圖強化其在該海域管轄權主張的最新跡象。

大陸近期侵擾台灣海域事件 製表／陳言喬