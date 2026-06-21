中海警船闖東沙島限制水域 與台海巡艦互嗆
台灣海洋委員會主委管碧玲在臉書發文證實，台灣海巡署自端午節前夕起，接連應處中國「三無」漁船越界捕魚；科研船「向陽紅22」闖入宜蘭外海限制水域，更有中國海警船意圖進逼東沙島限制水域，台方嚴陣以待，雙方廣播對峙。
據海巡掌握資訊，澎湖花嶼西方海域日前發現一艘越界作業的中國「三無」漁船，海巡登檢取締，依規定海拋對方漁獲750公斤雜魚。
海巡署發現「向陽紅22」科研船也航入宜蘭蘇澳東北方限制水域的外緣，隨即調派「蘭嶼艦」與巡防艇併航監控，並廣播驅離。
海巡署東南沙分署指出，研判中國海警船「3101」航向有侵擾東沙水域的意圖，立即調派「台南艦」預置攔截，兩船最近距0.5浬，中方船隻廣播稱「我艦正在中華人民共和國管轄海域開展例行性巡航巡查，請通報你的下步動向」，台方海巡人員也以中英文廣播回擊「這裡是中華民國專屬經濟海域，你們在這個海域不享有任何主權權利或管轄權。你的行為已經違反國際公約等規定，我要求你立即離開」。
管碧玲透露，因偵獲中國海警船正直衝而來，海巡台南艦正於東沙島海域嚴陣以待。
台灣海巡署東南沙分署表示，端午節期間，中國海警船持續侵擾東沙水域，顯示中國未曾停止以灰色地帶手段施壓。
文中提到中國「三無」漁船越界捕魚、科研船「向陽紅22」進入宜蘭外海限制水域外緣，以及海警船「3101」疑似逼近東沙島限制水域。 海巡署對越界漁船實施登檢取締，並依規定海拋750公斤雜魚；對科研船則調派蘭嶼艦與巡防艇併航監控，透過廣播方式要求其離開。 中方稱正在中國管轄海域例行巡航巡查，要求通報下一步動向；台方則回應該海域屬中華民國專屬經濟海域，中方不享主權與管轄權，要求立即離開。
精華 FAQ
文中提到中國「三無」漁船越界捕魚、科研船「向陽紅22」進入宜蘭外海限制水域外緣，以及海警船「3101」疑似逼近東沙島限制水域。
海巡署對越界漁船實施登檢取締，並依規定海拋750公斤雜魚；對科研船則調派蘭嶼艦與巡防艇併航監控，透過廣播方式要求其離開。
中方稱正在中國管轄海域例行巡航巡查，要求通報下一步動向；台方則回應該海域屬中華民國專屬經濟海域，中方不享主權與管轄權，要求立即離開。
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