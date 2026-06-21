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中海警船闖東沙島限制水域 與台海巡艦互嗆

記者巫鴻瑋／台北報導
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中國海警船闖東沙島限制水域周邊，與台南艦對峙。(圖／翻攝自管碧玲臉書)
中國海警船闖東沙島限制水域周邊，與台南艦對峙。(圖／翻攝自管碧玲臉書)

台灣海洋委員會主委管碧玲在臉書發文證實，台灣海巡署自端午節前夕起，接連應處中國「三無」漁船越界捕魚；科研船「向陽紅22」闖入宜蘭外海限制水域，更有中國海警船意圖進逼東沙島限制水域，台方嚴陣以待，雙方廣播對峙。

據海巡掌握資訊，澎湖花嶼西方海域日前發現一艘越界作業的中國「三無」漁船，海巡登檢取締，依規定海拋對方漁獲750公斤雜魚。

海巡署發現「向陽紅22」科研船也航入宜蘭蘇澳東北方限制水域的外緣，隨即調派「蘭嶼艦」與巡防艇併航監控，並廣播驅離。

中國執法船隻編隊在山東沿海進行聯合巡邏。(新華社)
中國執法船隻編隊在山東沿海進行聯合巡邏。(新華社)

海巡署東南沙分署指出，研判中國海警船「3101」航向有侵擾東沙水域的意圖，立即調派「台南艦」預置攔截，兩船最近距0.5浬，中方船隻廣播稱「我艦正在中華人民共和國管轄海域開展例行性巡航巡查，請通報你的下步動向」，台方海巡人員也以中英文廣播回擊「這裡是中華民國專屬經濟海域，你們在這個海域不享有任何主權權利或管轄權。你的行為已經違反國際公約等規定，我要求你立即離開」。

管碧玲透露，因偵獲中國海警船正直衝而來，海巡台南艦正於東沙島海域嚴陣以待。

台灣海巡署東南沙分署表示，端午節期間，中國海警船持續侵擾東沙水域，顯示中國未曾停止以灰色地帶手段施壓。

中國「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」、「東海救113」與「海警2202」...
中國「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」、「東海救113」與「海警2202」沿台灣限制水域線外航行。(新華社)

精華 FAQ

  • 文中提到中國「三無」漁船越界捕魚、科研船「向陽紅22」進入宜蘭外海限制水域外緣，以及海警船「3101」疑似逼近東沙島限制水域。

  • 海巡署對越界漁船實施登檢取締，並依規定海拋750公斤雜魚；對科研船則調派蘭嶼艦與巡防艇併航監控，透過廣播方式要求其離開。

  • 中方稱正在中國管轄海域例行巡航巡查，要求通報下一步動向；台方則回應該海域屬中華民國專屬經濟海域，中方不享主權與管轄權，要求立即離開。

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