觀察站／陸船進逼 兩岸水域問題終須政治解決

中國大陸海警船闖東沙島限制水域周邊，與台方台南艦對峙。（翻攝自管碧玲臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 大陸船艦正逐步進逼台灣海域，台方海巡只能以併航監控與驅離因應，作者認為此僅是權宜之計，最終仍須靠政治協商解決。

中國大陸正全面收緊台灣海域空間，海警船、交通執法船、科研船陸續進逼台方原掌控水域，對台產生極大壓迫。台方海巡船艦疲於奔命，採取併航監控、喊話驅離只是權宜之計，兩岸水域的問題最終還須政治解決。

面對近來大陸船艦的頻頻侵擾，海委會副主委宋承恩最近接受媒體訪問稱，海巡署「併航監控、寸土不讓」，對方來幾艘，台方就一對一派幾艘巡防艦輪流監控直到其離開。他並強調「噸位不是一切，專業更重要」。

海委會主委管碧玲也有類似的說法，她在臉書說，海上從來不是比船大，而是比誰更專業，把船開去撞人不需要太多技術，在不撞船的情況下完成任務，才是真本事。

擺在枱面的事實，大陸海警、海事、科研船艦動輒數千噸起跳，台方艦體小根本無法與其碰撞，所以聊以自慰稱「海上不比船大」。不過海巡署也不必太擔心，至少大陸現在還是「內外有別」，面對外人，大陸不會有顧忌；但對台灣，大陸仍會克制。

這是6月10日600噸長濱艦能接近大陸6000噸級的「海巡06」旁邊，試圖迫其改變航線，並宣稱喊話驅離的原因。大陸要的是建立台灣東部水域隨時能進來的常態化，不至對台灣船艦發射水砲甚至撞船等升級事件。

會對台灣撞船的、開槍的，還是備受台方肯定的日本、菲律賓呢，2008年6月日本海上保安廳撞沉台方聯合號海釣船。2013年5月菲律賓公務船槍殺廣大興28號漁民。2016年4月日本扣押東聖吉16號漁船並處以170萬台幣巨額罰款。

問問漁民就知，他們到台灣東部外海的重疊專屬經濟區捕魚，看到日、菲的公務船時會不會害怕，如果就近有大陸的公務船，會不會向大陸船艦尋求保護？

所以當海巡署稱「造浪逼退」、「喊話驅離」大陸船艦的說法，更多應是大內宣，大陸船艦赴台灣東部水域目前只是少量的測試，未來可能更多，海巡雖有決心有技術，但也要考量現實困境，兩岸水域問題終究要從政治層面解決。