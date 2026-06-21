我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／日本首度單場進4球 大勝突尼西亞取得晉級優勢

美伊從開戰到協議 中國獲得了哪些好處？

行前低調 韓國瑜率跨黨派立委啟程訪美

記者張文馨／台北21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
立法院長韓國瑜（中）21日率跨黨派立委團啟程訪美。（本報資料照片）
立法院長韓國瑜（中）21日率跨黨派立委團啟程訪美。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

韓國瑜率跨黨派立委團低調訪美，先赴鳳凰城參訪台積電並晤僑胞，再轉往華府拜會國會、行政部門與智庫，並可能與美方高層交流。

立法院長韓國瑜今晚率跨黨派立委團啟程訪美，先到鳳凰城參訪台積電廠區，美東時間23日晚間抵達華府，預計花3天時間拜會美國國會及行政部門官員。根據過往經驗，王金平及蘇嘉全在擔任立法院長期間都在華府拜會美國聯邦眾議院議長，游錫堃也曾會晤眾院榮譽議長裴洛西，韓國瑜此行是否與現任議長強生碰面，備受關注。

至於拜會的行政部門官員層級，韓國瑜辦公室相當低調。

韓國瑜今晚出發，搭乘星宇航空直飛鳳凰城，停留兩天期間將參訪台積電園區並會晤僑胞。接著訪團一行將從鳳凰城飛往華府，這是韓國瑜擔任立法院長以來第二次訪問華府，上一次韓國瑜代表賴清德總統參加美國總統川普的就職典禮。

據了解，韓國瑜在華府期間除了聽取駐美代表處業務簡報，由駐美代表俞大㵢在雙橡園舉行晚宴接風外，預留不少拜會國會的時間，此外，韓國瑜將拜會行政部門並與智庫學者互動。

綜合過去經驗來看，台灣政府高層訪問華府，最經常互動的行政部門包含美國國務院、白宮國安會及五角大廈。韓國瑜率跨黨派訪團，傳出美方將以高規格接待，預計雙方討論話題將聚焦軍購、安全和經貿等。

韓國瑜今晚在桃園機場簡短談話後就會出發，隨行立委包含國民黨立委林思銘、賴士葆、楊瓊瓔；民進黨立委陳冠廷、李柏毅、郭昱晴，以及民眾黨立委洪毓祥，訪團預計26日返抵台灣。

精華 FAQ

  • 訪團今晚先飛鳳凰城，停留兩天參訪台積電園區並會晤僑胞；之後再轉往華府，預計拜會美國國會、行政部門官員與智庫學者，整體行程至26日返台。

  • 外界最關注的是韓國瑜是否會與美國聯邦眾議院現任議長強生碰面。依過往立法院長訪美慣例，常會晤眾院議長，因此此行安排格外受到矚目。

  • 報導指出，美方可能以較高規格接待，雙方預計聚焦軍購、安全與經貿等議題；此外，韓國瑜也將與行政部門及智庫互動，了解美方對台相關立場。

韓國瑜 王金平 裴洛西

上一則

觀察站／陸船進逼 兩岸水域問題終須政治解決

下一則

芒果能銷法釋迦卻不行 饒慶鈴：該問為何中央只幫屏東談

延伸閱讀

韓國瑜21日率跨黨派立委訪美 拜會對象料受矚

韓國瑜21日率跨黨派立委訪美 拜會對象料受矚
韓國瑜訪美隨團7立委名單出爐 藍營25搶3超激烈

韓國瑜訪美隨團7立委名單出爐 藍營25搶3超激烈
台立法院發函朝野黨團 韓國瑜21日率跨黨派立委訪美

台立法院發函朝野黨團 韓國瑜21日率跨黨派立委訪美
綠委問：你開心什麼？ 韓國瑜：獲美國高規格邀訪

綠委問：你開心什麼？ 韓國瑜：獲美國高規格邀訪

熱門新聞

愛馬仕品牌官網將此鞋款以中文標示為「涼鞋」。(圖／摘自品牌官網)

拖鞋涼鞋傻傻分不清？到星級餐廳怎麼穿 主廚這樣說

2026-06-16 09:34
國民黨主席鄭麗文。(美聯社)

鄭麗文訪美 新加坡媒體分析：有魅力但天真 未打動美國

2026-06-14 15:01
成人平台SWAG直播主林姓女子日前在北市圓山花博園區舉辦「粉絲回饋活動」，身穿裸露衣物任由粉絲撫摸，甚至露出胸部，事後遭警方通知到案依公然猥褻罪嫌函送法辦。(記者翁至成／翻攝)

1女戰8男 成人女直播主辦感謝祭露點任揉遭法辦

2026-06-20 00:02
國民黨主席鄭麗文。（聯合報系資料照／記者林澔一攝影）

阻擋國防預算被「算帳」？POLITICO：鄭麗文訪華府遭冷遇 白宮取消會面

2026-06-18 05:22
台立法院長韓國瑜。(記者曾吉松／攝影)

韓國瑜訪美隨團7立委名單出爐 藍營25搶3超激烈

2026-06-16 09:41
國民黨主席鄭麗文（右）12日前往AIT華盛頓總部拜會，與美方會晤不到一小時。圖為鄭麗文一行人步出AIT華盛頓總部所在大樓。（中央社）

秀照指鄭麗文會美官員 陳以信：省千份雞排 該道歉快道歉

2026-06-13 09:56

超人氣

更多 >
日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅
18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去
川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用
比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯

比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯
世界盃／德國傷停時間進球 2:1象牙海岸惜敗

世界盃／德國傷停時間進球 2:1象牙海岸惜敗