行前低調 韓國瑜率跨黨派立委啟程訪美
韓國瑜率跨黨派立委團低調訪美，先赴鳳凰城參訪台積電並晤僑胞，再轉往華府拜會國會、行政部門與智庫，並可能與美方高層交流。
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韓國瑜率跨黨派立委團低調訪美，先赴鳳凰城參訪台積電並晤僑胞，再轉往華府拜會國會、行政部門與智庫，並可能與美方高層交流。
立法院長韓國瑜今晚率跨黨派立委團啟程訪美，先到鳳凰城參訪台積電廠區，美東時間23日晚間抵達華府，預計花3天時間拜會美國國會及行政部門官員。根據過往經驗，王金平及蘇嘉全在擔任立法院長期間都在華府拜會美國聯邦眾議院議長，游錫堃也曾會晤眾院榮譽議長裴洛西，韓國瑜此行是否與現任議長強生碰面，備受關注。
至於拜會的行政部門官員層級，韓國瑜辦公室相當低調。
韓國瑜今晚出發，搭乘星宇航空直飛鳳凰城，停留兩天期間將參訪台積電園區並會晤僑胞。接著訪團一行將從鳳凰城飛往華府，這是韓國瑜擔任立法院長以來第二次訪問華府，上一次韓國瑜代表賴清德總統參加美國總統川普的就職典禮。
據了解，韓國瑜在華府期間除了聽取駐美代表處業務簡報，由駐美代表俞大㵢在雙橡園舉行晚宴接風外，預留不少拜會國會的時間，此外，韓國瑜將拜會行政部門並與智庫學者互動。
綜合過去經驗來看，台灣政府高層訪問華府，最經常互動的行政部門包含美國國務院、白宮國安會及五角大廈。韓國瑜率跨黨派訪團，傳出美方將以高規格接待，預計雙方討論話題將聚焦軍購、安全和經貿等。
韓國瑜今晚在桃園機場簡短談話後就會出發，隨行立委包含國民黨立委林思銘、賴士葆、楊瓊瓔；民進黨立委陳冠廷、李柏毅、郭昱晴，以及民眾黨立委洪毓祥，訪團預計26日返抵台灣。
訪團今晚先飛鳳凰城，停留兩天參訪台積電園區並會晤僑胞；之後再轉往華府，預計拜會美國國會、行政部門官員與智庫學者，整體行程至26日返台。 外界最關注的是韓國瑜是否會與美國聯邦眾議院現任議長強生碰面。依過往立法院長訪美慣例，常會晤眾院議長，因此此行安排格外受到矚目。 報導指出，美方可能以較高規格接待，雙方預計聚焦軍購、安全與經貿等議題；此外，韓國瑜也將與行政部門及智庫互動，了解美方對台相關立場。
精華 FAQ
訪團今晚先飛鳳凰城，停留兩天參訪台積電園區並會晤僑胞；之後再轉往華府，預計拜會美國國會、行政部門官員與智庫學者，整體行程至26日返台。
外界最關注的是韓國瑜是否會與美國聯邦眾議院現任議長強生碰面。依過往立法院長訪美慣例，常會晤眾院議長，因此此行安排格外受到矚目。
報導指出，美方可能以較高規格接待，雙方預計聚焦軍購、安全與經貿等議題；此外，韓國瑜也將與行政部門及智庫互動，了解美方對台相關立場。
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