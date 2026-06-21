2020年成轉折點 WSJ：中軍艦常態圍台 正收緊包圍網

根據報導，中方以軍艦軍機巡弋台海在2020年出現重大轉變，次數與軍機軍 艦型種都有增加。圖為中共解放軍2023年4月在東部戰區的台海附近軍演，空軍殲-15機自航母山東號甲板上準備起飛。(美聯社)

自2020年以來，中國大幅加快對台施壓步伐，並隨著國力擴張不斷增加施壓手段。中國國家主席習近平 在外交上運用影響力孤立台灣，目標之一是削弱美國支持；解放軍 則持續在台灣周邊飛行、航行、偵察與巡邏，向2300萬台灣民眾傳達訊息：隨著北京軍事力量持續擴張，抵抗統一將徒勞無功。其中，裝備精良且艦艇數量居全球之冠的解放軍海軍，更是對台施壓的重要力量。

華爾街日報20日報導，解放軍艦艇5月底部署於台灣周邊，其中不乏大型飛彈驅逐艦。根據區域安全官員提供的資料，這些艦艇已分布於台灣四周。這不是一場展示武力的軍事演習，而只是2026年平常的一天。

中國之前多年來僅派遣一艘軍艦往返巡弋台灣海峽，但情況在2020年出現重大轉變。中方當年新增兩艘軍艦，分別部署於台灣北部與南部外海；兩年後，第四艘軍艦進駐東部外海，使台灣四周幾乎都有中國軍艦常態部署。2024年，第五艘軍艦加入東部海域部署，此後第六艘軍艦也通常駐留於該區域。

報導指，安全官員認為，2020年之所以成為中國對台軍事活動的重要轉折點，有幾個原因。首先是美國情報評估指出，習近平早在一年前便將原訂2035年的目標提前至2027年，要求解放軍具備武力奪取台灣的能力。不過，2027年並非實際攻台日期，而是戰備能力達標期限，也意味著中國軍方必須加快腳步。

官員表示，每一次部署升級都發生在北京不樂見的政治事件之後，例如蔡英文2020年連任、前美眾長裴洛西2022年訪台，以及民進黨賴清德2024年當選總統等。台灣周邊如今幾乎隨時都有5至6艘中國軍艦活動，若加上其他不定期前來的海軍艦艇，數量往往更高。

美國海軍退役情報官、米契爾航空航太研究所(Mitchell Institute for Aerospace Studies)資深研究員達姆(Michael Dahm)表示：「這代表中國正一步步收緊對台包圍網。」

安全官員表示，目前部署於台灣周邊的約6艘中國軍艦，每次執勤時間約兩周。一艘軍艦離開後，便會由另一艘接替。解放軍並非只依賴少數固定艦艇輪替，而是派遣不同軍艦執行任務，讓更多艦員有機會在台灣周邊海域操作、熟悉環境並累積經驗。

這些軍艦通常停留在台灣主張的24浬鄰接區之外，但並非總是如此，而是經常進入所謂的「聯合戰備警巡」狀態，以協同方式向內推進數浬。一些安全官員將這種戰術稱為「推擠界線」(bumping the boundary)。

台灣2025年共記錄40次此類行動，今年迄今已有15次，通常派遣海軍與海巡艦艇尾隨，直到對方離開24浬範圍。

官員表示，這類對峙時間愈來愈長，如今經常持續長達48小時，對海軍造成沉重負擔。相較於解放軍，台灣海軍規模較小且面臨人力短缺，軍艦又必須隨時待命，導致定期維修延後，也壓縮艦員休息時間。

與此同時，中國持續蒐集大量有關台灣軍方的資訊，包括部隊如何移動、運作與通訊，以及如何回應中國軍事活動。達姆表示：「未來要讓中國海軍措手不及將更加困難。對台灣而言，這代表選項更少、藏身空間更少，也更難實施欺敵行動。」

此外，達姆表示，解放軍在台灣東部活動也有機會研究當地海域環境，進而找出敵方潛艦可能的藏身地點。若發生衝突，也將影響美軍行動。若美國介入協防台灣，美軍潛艦將更難接近部署於台灣東岸外海的解放軍艦隊。

如今，安全官員正觀察中國部署於台灣周邊的軍艦數量是否還會進一步增加。

美軍也增加在台海附近的巡戈。圖為美海軍伯克級飛彈驅逐艦「斯托克代爾號」穿越菲律賓海。(美聯社)