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行前低調 韓國瑜率跨黨派訪團啟程訪美

記者張文馨／台北21日電
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立法院長韓國瑜18日出席「2026第28屆信譽品牌頒獎典禮」時表示，過去台灣以卓...
立法院長韓國瑜18日出席「2026第28屆信譽品牌頒獎典禮」時表示，過去台灣以卓越製造能力撐起經濟發展，未來更應以品牌信譽與良好治理為根基。（中央社／立法院提供）

台灣立法院長韓國瑜今晚率跨黨派立委團啟程訪美，先到鳳凰城參訪台積電廠區，美東時間23日晚間抵達華府，預計花三天時間拜會美國國會及行政部門官員。根據過往經驗，王金平及蘇嘉全在擔任立法院長期間都在華府拜會美國聯邦眾議院議長，游錫堃也曾會晤眾院榮譽議長裴洛西，韓國瑜此行是否與現任議長強生碰面，備受關注。

至於拜會的行政部門官員層級，韓國瑜辦公室相當低調。

韓國瑜今晚出發，搭乘星宇航空直飛鳳凰城，停留兩天期間將參訪台積電園區並會晤僑胞。接著訪團一行將從鳳凰城飛往華府，這是韓國瑜擔任立法院長以來第二次訪問華府，上一次韓國瑜代表賴清德總統參加美國總統川普的就職典禮。

據了解，韓國瑜在華府期間除了聽取駐美代表處業務簡報，由駐美代表俞大㵢在雙橡園舉行晚宴接風外，預留不少拜會國會的時間，此外，韓國瑜將拜會行政部門並與智庫學者互動。

綜合過去經驗來看，台灣政府高層訪問華府，最經常互動的行政部門包含美國國務院、白宮國安會及五角大廈。韓國瑜率跨黨派訪團，傳出美方將以高規格接待，預計雙方討論話題將聚焦軍購、安全和經貿等。

韓國瑜今晚在桃園機場簡短談話後就會出發，隨行立委包含國民黨立委林思銘、賴士葆、楊瓊瓔；民進黨立委陳冠廷、李柏毅、郭昱晴，以及民眾黨立委洪毓祥，訪團預計26日返抵台灣。

精華 FAQ

  • 訪團先到鳳凰城停留兩天，參訪台積電園區並會晤僑胞，之後再飛往華府，預計花三天拜會美國國會、行政部門官員及智庫學者。

  • 外界最關注他是否能與現任美國眾議院議長強生碰面，因為歷任立法院長訪華府時，常會安排與美國國會高層互動，具指標意義。

  • 訪團包含國民黨、民進黨與民眾黨立委，屬跨黨派組成。雙方預計討論軍購、安全與經貿議題，顯示此次訪問兼具外交與政策交流。

韓國瑜 王金平 台積電

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