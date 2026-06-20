行前低調 韓國瑜率跨黨派訪團啟程訪美

立法院長韓國瑜18日出席「2026第28屆信譽品牌頒獎典禮」時表示，過去台灣以卓越製造能力撐起經濟發展，未來更應以品牌信譽與良好治理為根基。（中央社／立法院提供）

台灣立法院長韓國瑜 今晚率跨黨派立委團啟程訪美，先到鳳凰城參訪台積電 廠區，美東時間23日晚間抵達華府，預計花三天時間拜會美國國會及行政部門官員。根據過往經驗，王金平 及蘇嘉全在擔任立法院長期間都在華府拜會美國聯邦眾議院議長，游錫堃也曾會晤眾院榮譽議長裴洛西，韓國瑜此行是否與現任議長強生碰面，備受關注。

至於拜會的行政部門官員層級，韓國瑜辦公室相當低調。

韓國瑜今晚出發，搭乘星宇航空直飛鳳凰城，停留兩天期間將參訪台積電園區並會晤僑胞。接著訪團一行將從鳳凰城飛往華府，這是韓國瑜擔任立法院長以來第二次訪問華府，上一次韓國瑜代表賴清德總統參加美國總統川普的就職典禮。

據了解，韓國瑜在華府期間除了聽取駐美代表處業務簡報，由駐美代表俞大㵢在雙橡園舉行晚宴接風外，預留不少拜會國會的時間，此外，韓國瑜將拜會行政部門並與智庫學者互動。

綜合過去經驗來看，台灣政府高層訪問華府，最經常互動的行政部門包含美國國務院、白宮國安會及五角大廈。韓國瑜率跨黨派訪團，傳出美方將以高規格接待，預計雙方討論話題將聚焦軍購、安全和經貿等。

韓國瑜今晚在桃園機場簡短談話後就會出發，隨行立委包含國民黨立委林思銘、賴士葆、楊瓊瓔；民進黨立委陳冠廷、李柏毅、郭昱晴，以及民眾黨立委洪毓祥，訪團預計26日返抵台灣。