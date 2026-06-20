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對岸灰色作戰？賴總統畫底線：拒中共統治

台灣新聞組／台北20日電
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賴清德總統回應國際媒體提問， 表示台灣守護自己國家安全、維護民主自由生活方式、不...
賴清德總統回應國際媒體提問， 表示台灣守護自己國家安全、維護民主自由生活方式、不接受統一、也不接受中國共產黨的統治。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

賴清德面對外媒重申台灣拒絕中共統治，並指中國才是台海與印太穩定的破壞者，同時說明國安法制進展與對美軍售立場。

賴清德總統18日出席在台北賓館舉行的台灣外國記者會（TFCC）「總統與國際媒體茶敘」，並接受外媒提問，對國安法制、美國對台軍售、經濟海域、朝野對話、台日合作和兩岸關係等議題說明立場。

總統府發布茶敘過程中回應國際媒體提問的內容，被問到北京是否進行新型態灰色作戰等議題時，賴總統回應稱，台灣守護自己國家安全、維護民主自由生活方式、不接受統一、也不接受中國共產黨的統治，不應該被視為對中國的挑釁或者是區域的麻煩製造者。

他也說，中國在東海、南海、台海擴軍，勢力已經進入西太平洋。各種脅迫的方式持續增強，可想而知，中國才是改變台海現狀、印太區域和平穩定的破壞者。

外媒關注國安法制及如何因應國安挑戰等問題，賴總統回應去年宣布的17項國安防治措施，除軍事審判還在討論外，其餘法案都送立院審議中，從台灣新住民發展協會理事長徐春鶯涉反滲透法遭起訴，可看出國安法制發揮初步效果。

他也強調，不只是台灣，日本去年也在強化國家安全情報法制，南韓最近也在強調其情報系統，因應地緣政治變化，各國受到的威脅都一樣。未來除了爭取相關法案盡快完成立法外，更重要的是將改革措施轉化為常態性制度，建立跨部會協作、培育國安人才，並加強關鍵基礎設施防護能力。

賴總統「高度希望」川普批准140億美元的對台軍售案；他有信心在美國政府進行詳細審查後，該軍售案能獲通過，「我能確認美國對台安全承諾依然不變。台美在強化安全與加速台灣國防能力建設上目標一致」。

精華 FAQ

  • 他表示，台灣守護自身安全與民主生活方式，不接受統一，也不接受中共統治，這不應被視為挑釁中國或製造區域麻煩，反而是維護現狀。

  • 賴清德指出，中國在東海、南海與台海持續擴軍，勢力已進入西太平洋，並以各種脅迫方式加強施壓，因此中國才是改變台海現狀與破壞印太和平者。

  • 他說去年提出的17項國安防治措施多已送立院審議，並盼法制常態化、強化跨部會協作與基礎設施防護；同時高度期待川普批准140億美元對台軍售案。

賴清德 中共

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