若未台獨卻遭陸武力侵略 鄭麗文表態：會還擊

國民黨主席鄭麗文接受「經濟學人」專訪表示，若台灣沒有正式宣布獨立，中國大陸卻武力犯台，「則一定戰鬥還擊」。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 鄭麗文受訪重申反台獨與追求和平並行，若台灣未宣布獨立卻遭中共武力犯台，國民黨將還擊；同時強調台灣不應淪為美中談判籌碼。

國民黨 主席鄭麗文 6月17日接受「經濟學人」專訪，鄭強調，國民黨追求和平，但不放棄自我防衛，國民黨反對台灣宣布法理獨立，與中國大陸國家主席習近平 的立場一致，若台灣沒有宣布正式獨立，大陸武力犯台則一定戰鬥還擊；國民黨擬速提無人機和國防產業法案，但依照立法院審議法案進度，不會在9月習近平訪美前通過。

鄭麗文在6月17日接受經濟學人專訪。經濟學人向鄭提問，美國總統川普曾暗示，對台軍售可能成為與中國談判的籌碼？鄭麗文表示，台灣不應成為任何談判交易的工具；台灣不應成為任何大國競爭或談判的籌碼，而應持續深化與美國及國際社會的交流合作。

她也表示，台灣應同時透過對話，降低衝突風險，為台海以及印太區域的和平穩定共同努力。

鄭麗文表示，訪美成果超出預期，並嚴正否認台灣媒體指稱美國國安官員取消原定與她的會面。她在訪美期間與10位美國國會議員、政府官員、智庫學者及僑界人士等各界代表廣泛交流。

鄭麗文說，雖然沒有成功說服所有交流對象，有些人士採取「較為保留、觀望的態度」，這是很自然的事情，但透過這次訪美，國民黨已和美方建立新的溝通管道，未來也將持續向國際社會說明，兩岸應透過和平對話解決分歧。

鄭麗文說，對她採取保留、觀望的人士，可能只是覺得她「太天真之類的」，但她不這麼認為，她向美方各界澄清許多外界對國民黨兩岸政策及國防立場的誤解，讓更多朋友更全面了解國民黨致力維護台海和平穩定、對話與自我防衛並行的理念。

鄭麗文表示，國民黨反對台灣宣布法理獨立，這點與習近平的立場一致，「但如果台灣沒有宣布正式獨立，而中國大陸仍然決定以武力侵略台灣，我們會戰鬥，我們一定會還擊」。

鄭麗文表示，國民黨可能會很快就台製無人機製造計畫及其他提升台灣國防產業能力的措施提出法案，但即使國民黨提出新的方案，就立法院審議法案的進度，也不太可能在9月習近平訪問美國之前獲得通過。

鄭麗文表示，未來將持續與美國及國際社會保持密切交流，增進彼此理解與互信，讓更多國際友人了解國民黨維護中華民國安全、台海和平穩定及區域繁榮的堅定立場。

淡江大學戰略所所長李大中表示，「追求和平、絕不放棄自我防衛」 、「反對台獨」 等主張，基本上契合台灣民眾的多數意見。至於鄭麗文提到台灣未宣布台獨，對岸卻犯台，台灣必定戰鬥還擊，則是較新的說法與詮釋。

李大中說，鄭麗文可能是希望在論述上更兼顧追求兩岸和平與維護台灣安全，一方面尋求國民黨內部最大公約數，另一方面可能是希望向國際社會傳達國民黨避戰與備戰並行不悖的立場。實際效果則有待觀察。

淡江大學戰略所助理教授馬準威表示，鄭麗文描述的應該是現狀，也就是回到「台灣不獨，中共不武」，因鄭強力論述反台獨，鄭要在美中間求取平衡，勢必要強調台灣的自我防衛決心。

他認為，中共對鄭的路線沒有太大懷疑並存在互信，但美國對國民黨現在的路線不放心，美國會戴著有色眼鏡看鄭麗文跟國民黨。

國民黨立委牛煦庭表示，這代表著國民黨的一貫政策，從來就沒有單方面的押寶，而是在大原則清楚的狀況下追求各方平衡。不管國民黨如何主張，民進黨都會用各種手段來貼標籤，但正確的路線經得起檢驗，也相信選民會做出正確的判斷。

民進黨團幹事長莊瑞雄則表示，鄭麗文主席這次訪美後返台的一番話讓人有點困惑，如果鄭真的認為中國可能對台動武，更該支持強化國防、支持無人機產業、支持提升自我防衛能力，而不是讓台灣的國防建設還要配合北京的時間表，鄭主席該拿出行動，「台灣人民期待看到的，不是口號，而是行動」。

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，樂見鄭麗文從美國返台後，終於看清了國際現實，這證明「守護主權、抵抗侵略」不是任何政黨的專利，而是全台灣人的公約數。