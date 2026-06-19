即時短評／張凌赫「不單純了」？

在《逐玉》裡飾演「武安侯」的男星張凌赫，能否現身台灣交流？近來成為議論焦點。（記者陳宥菘／攝影）

近期在兩岸報爆火的大陸藝人張凌赫 出席海峽論壇，由於明星效應，海峽論壇這一過去被許多人視為「就是一個兩岸活動」、無太多記憶點的交流平台，在社群媒體上罕見地有幾百甚至上千條褒貶不一的留言。若以行銷學的角度，與過去幾屆海峽論壇相比，算是「行銷成功」。

也難怪，陸委會副主委梁文傑18日將矛頭對準張凌赫，表示在中共 體制下「藝人都要聽黨的」，張凌赫遭國台辦政治操作後「已不再單純」，未來若申請來台，將依規稽核。

先需要釐清一件事：由於體制不同，大陸對藝人的要求與期望，和台灣有些許差距。大陸相關單位曾對文藝工作者發出倡議書，強調文藝工作者「將高流量轉化為正能量，做有信仰、有擔當的新時代文藝工作者」。在各串流平台上熱播的陸劇本身也擔當此角色，張凌赫作為大陸演員，肩負起「正能量宣傳」，在交流活動中鼓勵台灣人去大陸走走，再正常不過。

陸委會若認定此不單純，那諸多在台灣爆火的大陸明星均有演出過「愛國愛黨電視劇」、參與大陸官方媒體製作的兩岸宣傳歌曲，亦「不單純」。民進黨 將抖音、陸劇、小紅書及張凌赫視為統戰工具，與民進黨台北市長參選人沈伯洋「對大陸而言，所有交流活動都是統戰」如出一轍，忽視了就算是民主國家如美國、韓國，在電視劇中亦會塑造或輸出該國價值觀。影劇與藝人，本身就是國家實力展現的一部分，與政體無甚關聯。

大陸藝人就算不喊話，許多台灣粉絲也會去自主赴陸參加演唱會。陸委會緊盯張凌赫，不過是因為海峽論壇。但別忘記，昔日張惠妹因在總統就職典禮上領唱國歌，遭大陸抵制數年，於那時的台灣人而言，大陸此舉何其愚昧；民進黨對此更曾高呼：表演自由是基本人權，以政治掛帥的角度看待藝人，代表中國不了解演藝事業、不了解台灣。

20多年後，兩相對照，何其諷刺。

唱中華民國國歌的張惠妹去大陸，大陸民眾也不會「揭竿反共」；在海峽論壇講幾段話的張凌赫，就算真去金門，粉絲又怎會如此輕易被統戰？「政治歸政治，娛樂歸娛樂」，這在兩岸都難以實現，但至少，台灣可以比昔日的共產黨，更包容一些。