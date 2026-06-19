鄭麗文：若沒宣布台獨 大陸仍武力犯台 一定戰鬥還擊

國民黨主席鄭麗文。（本報資料照片）

國民黨 主席鄭麗文 在6月17日接受「經濟學人」專訪，鄭強調，國民黨追求和平，但絕不放棄自我防衛。維護台海和平，就是守護台灣的民主、自由與法治，也唯有在和平穩定的環境下，才能確保人民的安全與福祉。國民黨支持提升台灣自我防衛能力，並將持續推動相關國防建設。包括提出國產無人機製造計畫以及提升台灣國防產業能力措施等相關法案。

經濟學人提問，川普 總統曾暗示，可能將對台軍售作為與中國談判的籌碼？鄭麗文表示，台灣不應成為任何談判交易的工具；台灣不應成為任何大國競爭或談判的籌碼，而應持續深化與美國及國際社會的交流合作，同時透過對話降低衝突風險，為台海及印太區域的和平穩定共同努力。

鄭麗文指出，訪美成果超出預期，並嚴正否認台灣媒體指稱美國國安官員取消原定與她的會面。鄭麗文說，她在訪美期間與10位美國國會議員、政府官員、智庫學者及僑界人士等各界代表廣泛交流，雖然沒有成功說服所有交流對象，有些人士採取「較為保留、觀望的態度，是很自然的事情」，但透過這次訪美，國民黨已和美方建立新的溝通管道，未來也將持續向國際社會說明，兩岸應透過和平對話解決分歧。

鄭麗文說，對她採取保留、觀望的人士，可能只是覺得她「太天真之類的」，但她不這麼認為，她向美方各界澄清許多外界對國民黨兩岸政策及國防立場的誤解，讓更多朋友更全面了解國民黨致力維護台海和平穩定、對話與自我防衛並行的理念。

鄭麗文表示，國民黨反對台灣宣布法理獨立，這點與中國國家主席習近平的立場一致，「但如果台灣沒有宣布正式獨立，而中國大陸仍然決定以武力侵略台灣，我們會戰鬥，我們一定會還擊。」

鄭麗文表示，國民黨可能很快就會對國產無人機製造計畫以及其他提升台灣國防產業能力的措施提出法案，但即使國民黨提出新的方案，就立法院審議法案的進度，也不太可能在9月習近平訪問美國之前獲得通過。

鄭麗文在專訪中重申，國民黨追求和平，但絕不放棄自我防衛。她表示，維護台海和平，就是守護台灣的民主、自由與法治，也唯有在和平穩定的環境下，才能確保人民的安全與福祉，未來將持續與美國及國際社會保持密切交流，增進彼此理解與互信，讓更多國際友人了解國民黨維護中華民國安全、台海和平穩定及區域繁榮的堅定立場。