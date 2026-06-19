賴喊話美方盡速批淮第二批軍售 籲陸放棄武力攻台

賴清德總統（中）18日在台北賓館與國際媒體茶敘。（圖／總統府提供）

AI摘要 文章摘要整理： 賴清德向國際媒體表示，台灣願與國際合作維持台海和平，並呼籲中國放棄武力攻台；同時希望美方加速審議軍售，強化台灣防衛。

賴清德 總統昨天在台北賓館與國際媒體茶敘時說，美國和伊朗 即將簽訂和平協議，期待俄烏戰爭也能盡早結束，至於印太區域的發展，台灣願意響應七大工業國（G7）的呼籲，將堅定與國際社會合作，維持台海和平穩定現狀，呼籲中國放棄以武力攻打台灣；他並且喊話希望軍購案盡速通過，並對後續項目寄予厚望，相信美國政府詳細審查後，應該可望通過。

本報系聯合報報導，據總統府提供的新聞稿，賴總統在致詞時對外國媒體談到，台灣30年前完成首次總統直選，不懼中國飛彈威脅，向國際社會宣示台灣主權在民、台灣前途只有2300萬人可以結定，以及中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣也不是中華人民共和國的一部分。

賴總統說，美國和伊朗即將簽訂和平協議，中東的和平已經看見曙光；他衷心期待俄烏戰爭也能夠盡早結束，烏克蘭 的人民可以早日脫離戰爭的痛苦。

至於印太區域的發展，賴總統說，非常感謝G7最近再次聲明：「不允許任何一方改變現狀」，尤其反對以武力或脅迫的方式改變台海現狀，也反對在東海、南海擴軍。

賴總統表示，台灣願意響應G7的呼籲，將堅定地跟國際社會共同合作，維持台海和平穩定的現狀；台灣也呼籲中國能夠放棄在南海、東海及台海擴軍，也放棄武力攻打台灣；在對等尊嚴的原則下，台灣願意和中國進行交流合作，促進和平共榮發展。

台北中國時報報導，賴總統在被問到美對台軍售議題時表示，就目前掌握的訊息，美國對台灣的安全承諾沒有改變，相關軍售案仍在審議中，但他也喊話，希望軍購案盡速通過，並對後續項目寄予厚望，相信美國政府詳細審查後，應該可望通過。

賴總統強調，台灣提升防衛能力是維護主權的必要之舉。對外軍購是一條管道，台灣推動國防自主是另外一條管道，都同等重要。關鍵在於台灣強化自身防衛的方向不能轉向，腳步不能放緩，會持續跟美國政府保持密切聯繫，希望軍購案盡速通過。

賴總統提到，對台灣來說，對美軍購不單只是武器的獲得，而是向國際社會傳達重要的戰略訊息，就是台灣願意守護自己國家的安全，也願意跟國際社會集體防禦、責任分攤，發揮嚇阻效果，達到區域和平穩定。