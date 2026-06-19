新聞眼／政治肅殺 台灣農民被綁在抗中戰車

陸委會副主委梁文傑曾表示，「如果讓農民長期被對岸綁架，連帶綁架政府，不是長久之計」，但農漁民被當成政治犯調查，無辜又無奈。（記者張鈺琪／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評民進黨政府以兩岸條例擴大查處海峽論壇相關交流，將農漁民與地方團體視為國安疑慮，並指此舉有政治化、過度執法之虞。

「廣撒網，多斂魚」已成賴政府對付海峽論壇的處理模式，凡跟海峽論壇沾到邊的，可能都會課以兩岸條例的「與對岸任何形式的合作行為」查處，除饒慶鈴的視訊致詞，五組農業團體恐也難避免。

兩岸條例33條之一規定：「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為」。

當年這個條文立法意旨在限制並規範，台灣內部不得有與中共 黨政軍機構共謀，從事破壞中華民國 國家安全的合作行為。如今不斷被民進黨 政府擴大解釋，只要與大陸任何單位（即便低政治度的地方區縣政府或學校機關）交流，就被認定是影響到國家安全或利益的合作行為，面臨處罰威脅。

但這樣的解釋未免牽強，儘管大陸在兩岸交流過程中可能含有統戰成分，但饒慶鈴的視訊致詞究竟危害了哪些國家安全或利益，五組農業團體又危害了什麼？難道他們聽到大陸官員一如既往的中華民族偉大復興、兩岸和平統一等例行性口號，就會「心靈觸動」地去危害到台灣的安全？

再以ECFA架構下兩岸經貿為例，算不算另一種廣義的合作行為（資匪、通匪）？而台灣長期對大陸的龐大順差，是否也會對台灣是一種長期的國安隱憂？

說白了，民進黨政府在意與大陸有合作行為的農漁民選票，只是從過去的經驗看，即便馬政府時大批中南部縣市與大陸農漁合作，也沒見有哪個縣市被大陸統戰而綠轉藍，顯見人民心中自有一把尺。

陸委會副主委梁文傑18日稱「如果讓農民長期被對岸綁架，連帶綁架政府，不是長久之計」，但換另一個角度看，民進黨政府不也把農漁民綁架在抗中的戰車上？他們只想賣農漁產品，卻被當成政治犯調查，無辜又無奈！

呂禮詩被送辦，饒慶鈴、農漁會被查處，農漁民被軟硬威脅，先嗇宮被留校察看，未來只要跟大陸有交流的個人與團體都可能觸法，抗中保台下的政治肅殺莫此為甚！