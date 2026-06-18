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阻擋國防預算被「算帳」？POLITICO：鄭麗文訪華府遭冷遇 白宮取消會面

編譯周辰陽／即時報導
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國民黨主席鄭麗文。（聯合報系資料照／記者林澔一攝影）
國民黨主席鄭麗文。（聯合報系資料照／記者林澔一攝影）

美國政治新聞網站POLITICO《每日國安》（NatSec Daily）電子報17日引述4名知情人士報導，國民黨主席鄭麗文上周在美國華府進行一系列拜會行程，但因阻擋大幅增加國防支出而遭遇冷遇，爭取與白宮及國會山莊人士會面大多無功而返。

一名熟悉鄭麗文團隊在國會山莊聯繫情況的人士表示：「他們向許多國會議員提出會面要求，但沒有獲得太多安排。」

鄭麗文遭到冷遇，似乎是因先前阻撓賴清德總統提出的1.25兆元（台幣，下同，約395.5億美元）國防特別預算案而遭到「算帳」。《每日國安》提到，美國國會議員當時曾警告，預算僵局削弱台灣嚇阻中國侵略的能力。這場僵局直到在野黨5月通過大幅縮水、約7800億元的新國防預算後才告落幕。一名熟悉美國國務院與鄭麗文團隊互動情況的人士表示：「國務院至今仍對鄭麗文在國防支出問題上的作法相當不爽。」

2名知情人士透露，白宮取消了原定安排鄭麗文與國安會（NSC）官員的會面。一名知情人士表示，國安會官員「對她大幅刪減這項特別（國防）預算感到非常不滿，因為這項預算案曾獲得他們大量諮詢與協調支持」。此外，官員也對《金融時報》提前披露原定與鄭麗文會面的官員姓名感到不滿，認為這些資訊是由國民黨方面洩漏出去的。金融時報10日披露，鄭麗文預計會晤國安會官員唐默迪（Matthew Tritle）。

另一名人士表示，這構成「違反一項明確規定的基本禮節」，因為與國安會會面的前提之一，就是「不得事先洩露會面消息」。

白宮與國務院均拒絕評論政府官員是否曾與鄭麗文會面。至於國會方面，國民黨駐美代表處主任秦日新表示，鄭麗文實際上只向「少數幾位」國會議員提出會面要求，並對獲得的正面回應感到「相當驚喜」。

精華 FAQ

  • 報導指她先前阻擋並大幅刪減賴清德提出的國防特別預算，讓美方官員認為此舉削弱台灣防衛與嚇阻能力，因此對其行程態度冷淡。

  • 消息稱白宮原定安排鄭麗文與國安會官員會面，但後來臨時取消。知情人士表示，相關官員對她削減國防預算相當不滿，也介意會面消息提前外洩。

  • 駐美代表處主任秦日新表示，鄭麗文其實只向少數幾位國會議員提出會面要求，且對獲得的正面回應感到驚喜，與外界所稱全面碰壁有所落差。

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