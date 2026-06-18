曝見到甘迺迪家族的人 鄭麗文：出訪深刻程度 自己都無法想像

國民黨主席鄭麗文。（本報資料照片）

國民黨 主席鄭麗文 訪美返台，外界關注交流成果。鄭麗文今接受專訪時表示，因與美方有默契，所以許多細節不能講，但事實上她有見到美國前總統約翰．甘迺迪（John Fitzgerald Kennedy）家族的人，讓她深受感動跟觸動。

鄭麗文今接受「歷史易起SHOW2.0」節目專訪時提到，她此次見到了僑界、業界、學界、政界的人，不過依照傳統美方慣例，她不能對外說明。不過除了官方的人，她也見了其他人，她透露，此次還見到了甘迺迪家族的人。

鄭麗文說，60年代的甘迺迪總統，在那樣的環境下做出了許多巨大的決定，甘迺迪對和平的信仰、對許多事情的熱情，讓她有隔空對話的感覺，且受到很大的鼓舞。所以此次出訪不只是廣度，而是深刻的程度，讓她自己都無法想像。

鄭麗文指出，此次出訪在智庫得到前所未有的待遇，受到高度重視，很少人一趟就把所有智庫跑遍。此外，她也接觸了許多關心兩岸、區域和平、美國國家發展的的專家學者，對於她提出的兩岸路線表達支持，甚至有人問她「有什麼可以幫助的」，讓她感動得無以復加；僑界也表達熱烈歡迎，罕見的有很高的士氣跟團結。

鄭麗文說，此次也破天荒受到了主流媒體的高度重視、多樣報導，對於從未報導過台灣事務的媒體人來說，台灣過於陌生，她的時間有限，需要一番努力，不過也獲得了前所未有的重視。她提到，她原本沒有打算要去波士頓，但因為有麻省理工大學跟哈佛大學的邀請，美國知名學者艾利森（Graham Allison）甚至在暑假也特別搭飛機回來，與她做交流。