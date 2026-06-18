遭美方質疑太天真 鄭麗文：我不是空想主義者

國民黨主席鄭麗文。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鄭麗文回應美方質疑太天真，強調自己是理想主義者非空想主義者。

鄭麗文回應美方質疑太天真，強調自己是理想主義者非空想主義者。 重點二： 她稱兩岸和平有明確路徑圖，將以穩健且深思熟慮方式推進。

她稱兩岸和平有明確路徑圖，將以穩健且深思熟慮方式推進。 重點三：訪美期間與多位美國政學商界交流，收穫超出預期並獲不少支持。

國民黨 主席鄭麗文 17日在訪美成果記者會上表示「美方有人當面質疑我太天真」，但她說，自己是理想主義者，不是空想主義者，一切都有路徑圖，一步一步都很穩健、深思熟慮；締造和平是巨大挑戰、艱困任務，大家對兩岸關係未來悲觀，正是如此所以才沒有選擇跟退路，只能堅定勇敢穩健踏向和平。

鄭麗文在美西向僑胞演講，有海外中國人士當面質疑「賣台」，慘遭工作人員暴力驅趕。鄭麗文說，提問者不是透過理性的態度現場提問，有一些抗議、打亂現場活動進行，有安全人員跟主辦單位將他架離。她也希望大家能不要有任何太過激的言論或行為，甚至任何肢體衝突或受傷。

鄭麗文認為，這次跟美方交流還是非常正面的，很多除了官方之外，也是機密的會面，很多領域的重量級學者、科學家、企業界領袖，都表達了高度的認同跟支持，這是她比較意外的收穫。在很短的時間內，他們拜訪10位美國參、眾議員，原本報告的是9位，後來有一位參議員因時間關係，在華府沒能見上，感謝他後來堅持她在洛杉磯時通電話，非常坦誠地溝通交流。

媒體詢問，對美國行打幾分，另外，自由時報報導指，鄭麗文向美方人士說，她與中共 總書記習近平握手時感到，習的手「柔軟得像是雲朵」。鄭麗文表示，分數交給大家打；很多人好奇她跟習見面的印象，針對私下談話談到的部分她就不再提。

鄭麗文表示，自她上任黨主席以來，鄭習會兩岸關係發展、軍購案，大家高度關心好奇，也有很多不利於國民黨的意見和抹黑，需要跟美方毫無保留誠摯地溝通交流，讓美方認識她是怎麼樣的人，她親自到美國說明，排除不必要疑慮和澄清長期成見。

鄭麗文說，交流過程中收穫遠超預期，不管一流學府、重要學者、智庫、僑界等都超出期待，收穫滿滿，他們在有限時間內盡量跟愈多人溝通。