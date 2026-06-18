在海峽論壇錄影發「聲」遭查處 饒慶鈴：別斷農民生路

面對賴政府將祭出行政查處，台東縣長饒慶鈴17日表示，她是為農民與產業發聲，非政治表態，中央政府應務實面對農民的現實需求。（記者尤聰光／攝影）

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與大陸海峽論壇，推廣台東農產品，引起賴政府反彈，並放話將查處饒慶鈴。陸委會主委邱垂正昨天表示，饒慶鈴此前已違規一次，這次會以兩岸關係條例33條之1相關規定，請主管機關內政部 進行了解跟行政查處。

饒慶鈴昨接受廣播節目專訪時表示，她是為農民與產業發聲，非政治表態；中央應務實面對現實需求，「不讓農民賣，是要斷他們生路嗎？」

陸委會於海峽論壇舉辦前夕，宣布全面禁止中央機關及地方政府人員參與，因此無法登「陸」行銷台東農產品的饒慶鈴以預錄影片發「聲」。隨後，賴政府官員放話將予以查處，陸委會當時對於外界詢問將以哪一條法令查辦饒慶鈴，僅表示「目前沒有進一步的回應」。

邱垂正昨赴立法院備詢前受訪表示，饒慶鈴最近一次赴中國大陸，更改行程見了國台辦主任宋濤，又沒有向移民署主管機關報備，已被移民署記違規一次。這次政府禁止中央跟地方公務人員以任何形式參加海峽論壇，包括視訊，因饒慶鈴已違規一次，會以兩岸人民關係條例33條之1「未經政府許可不得與中共黨政軍從事任何形式的合作行為」規定，請內政部行政查處。內政部表示，饒慶鈴是否涉及兩岸條例第33條之1的「合作行為」，而有違反該條規定，將依陸委會來函及行政程序法相關規定，辦理行政調查。

對於中央出手開鍘，饒慶鈴昨天表示，地方政府參與相關活動的目的在協助產業發展，大家應認真思考台灣水果的未來，「中央和地方應合作把通路打開，而不是打壓」。

饒慶鈴說，台東鳳梨釋迦逾9成5銷往大陸、香港及澳門，中央短期內若無法協助開拓可替代市場，就應務實面對現實需求，不讓農民賣，是要斷他們生路嗎？陸委會認為地方首長參與海峽論壇等同接受對岸「訓話」，依同樣邏輯，參加行政院會是否代表全面支持行政院長、出席國慶典禮是否等於認同所有政策，「不能這樣一概而論」。

饒慶鈴說，鳳梨釋迦曾因介殼蟲及檢疫問題遭暫停輸入，此次交流，是向相關單位說明台東品質管理的努力，「不是只賣水果，而是賣升級後的水果」。

至於邱垂正表示，大陸長期將農產品作為對台統戰工具，不希望農民再次落入「養套殺」陷阱。饒慶鈴說，地方政府清楚相關風險，但不能因擔心風險就放棄市場。

饒慶鈴強調，鳳梨釋迦不只關乎農民生計，更牽動包裝、運輸、農藥、勞務等周邊產業，估計從業人口占台東總人口兩成、約四萬人，「中央與地方應協助農民拓展市場，而非將農產品議題政治化」。饒慶鈴說，農民有支持國民黨的、也有支持民進黨的，他們也是睜著眼睛在看，「真心希望釋迦不分藍綠」。

對於賴政府查辦饒慶鈴，國民黨王鴻薇質疑，賴總統當台南市長時也去中國大陸做交流，政府標準何在？「饒慶鈴用一個錄影，中華民國就會被消滅了嗎？」不要用行政干預縣市長照顧農民。國民黨也表示，支持饒慶鈴捍衛權利，並質疑行政院刻意政治操作。

政大法律系副教授廖元豪表示，陸委會的解讀不符合法條文義和當初修法本意，且範圍太廣動輒入人於罪，太不合理。民主文教基金會董事長桂宏誠也說，受邀論壇若被視為「合作行為」，這次參加論壇的所有台灣人，都違反兩岸關係條例了。

桂宏誠表示，此事關鍵在於「兩岸關係條例」第33之1條的「合作行為」；陸委會主委邱垂正若受母校或他校邀請去演講，這是陸委會或他和學校間的「合作行為」嗎？這樣的認定太偏離社會一般認知。饒慶鈴以錄影方式為台東爭取農產品訂單，陸委會硬扯是「被統戰」，但這和「合作行為」不能畫上等號。

廖元豪指出，該條文規定只能規範台灣地區人民與對岸機構的非正式「合意」、「協議」等行為，因此要有具體的「合意」事項，才會納入規範；條文所規範的「合作」，絕對不可能只是在海峽論壇露個臉發個聲，作單向的呼籲，就被認定為違法的「合作行為」。

不過，不只饒慶鈴遭中央查處，今年2月，連江縣長王忠銘率團赴大陸福州市馬尾區，出席「兩馬鬧元宵」點燈儀式，陸方由國台辦主任宋濤等人出席，陸委會看到新聞報導王忠銘與宋濤同框，質疑王踩紅線，王忠銘申訴表示「那是遇見，不是會見，兩者差很多」。

據了解，有藍營縣市首長要申請赴陸交流，政府要求他要切結保證不會跟宋濤會面，但有人認為如果事先不知情、但在參訪過程中遇到，也不是台方能控制，陸委會要求根本是要斬斷兩岸的交流。

「縣市長在夾縫中生存，中央把對岸當洪水猛獸。」一名縣長說，陸委會挑剔態度及嚴格程度，幾乎像是找碴，限制「族繁不及備載」，但體制上必須跟著中央走。

台東縣長饒慶鈴以預錄影片參與海峽論壇，陸委會主委邱垂正17日說，饒此前已違規一次，這次會以兩岸關係條例33條之1相關規定，請內政部了解跟行政查處。 （記者曾吉松／攝影）