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黑白集／綠營狹心症與紅眼症 把政治攪成一池渾水

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為了選舉，綠營抹煞蔣萬安和台北市的成就。（記者黃仲明／攝影）
為了選舉，綠營抹煞蔣萬安和台北市的成就。（記者黃仲明／攝影）

有人一碰到政治，就會變得不正常。例如，大陸最近舉辦「海峽論壇」，陸委會突然禁止地方政府人員參加，台東縣長饒慶鈴改用預錄影片發聲，陸委會竟說要「法辦」。歷年參加過海峽論壇的縣市長不下10人，何以陸委會一開口，就能擅自改寫法律？

賴政府沒有意願和能力與對岸對話協商，這就罷了，它竟連在野黨的交流也要禁止，這是「狹心症」作祟。基本心態是：我得不到的東西，你也休想擁有。但從大局看，兩岸政經文化關係千絲萬縷，不可能裝作不存在；若長期互不溝通，豈不是積怨和誤會越積越深，越難消解。

除了「狹心症」，還有一種「紅眼症」，也把政治攪成一池渾水。蔣萬安最近赴新加坡，代表台北市領取「李光耀世界城市獎」特別獎。這原本是全台與有榮焉的事，未料綠營卻大肆抨擊，說他「割稻尾」，收割的全是「前人」的政績，也沒邀跨黨派議員隨行。

事實上，綠營從李光耀城市獎官網挖出的材料，包括北捷的建設、垃圾不落地及U-Bike等發展，不都是北市府提供的資料嗎？綠營民代卻指控蔣萬安，說他只顧個人光環；但這獎不是頒給首都的嗎？

為了選舉，綠營抹煞蔣萬安和台北市的成就，這樣的紅眼症，還真病得不輕。民進黨二十四年贏不了首都市長選舉，它顯然看不清自己的毛病！（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 作者認為陸委會突然禁止地方政府人員參加海峽論壇，還揚言法辦，已超出法律與常理，反映執政者不願與對岸及地方交流的狹隘心態。

  • 所謂「狹心症」，是指賴政府不僅無意也無力和對岸對話，甚至連在野黨的交流也要阻止，抱持我得不到、你也別想要的政治心態。

  • 作者指出蔣萬安代表台北市領獎，本是城市共同榮耀，但綠營卻批他割稻尾、只顧個人光環，忽略獎項依據與市府多年累積成果，因此被形容為紅眼症。

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