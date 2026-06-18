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再提霸主地位被偷走 川普：晶片不回美生產 課200%關稅

編譯盧思綸／綜合18日電
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川普威脅晶片製造商遷回美國，否則將被課徵高達200%關稅。（本報資料照片）
川普威脅晶片製造商遷回美國，否則將被課徵高達200%關稅。（本報資料照片）

美國總統川普出席7大工業國集團（G7）法國峰會期間，再度提到美國晶片霸主地位被「偷走」。他表示美國將在2029年他結束第二任期時掌握50%全球半導體產業，並威脅晶片製造商遷回美國，否則將被課徵高達200%關稅

雅虎財經報導，川普16日與卡達國王塔米姆在G7峰會場邊會晤時，川普提到晶片產業說：「我們曾經是晶片之王，然後這個地位被偷走了。我們從晶片霸主淪落到幾乎沒有晶片產業。」

川普第二任期多次宣稱台灣「偷走」晶片產業與技術，但根據Rollcall逐字稿，他這次並未點名台灣偷走美國晶片業。

川普還痛批拜登時期的「晶片法」，稱該法把數十億美元交給企業，結果他們卻沒有蓋工廠。川普表示，現在的政府有不同作法，「如果他們不建廠，就必須支付超過200%的關稅；現在暫時不必支付任何費用」。川普說，這些興建中的晶片廠「大多數是來自台灣」，而且很多都在亞利桑那州。他說，他離任時，美國將會擁有晶片產業5成市場，甚至可能更多。

川普還說，美國在人工智慧領域「遙遙領先」，且正以前所未有的規模推動製造業回流，包括多座位於亞利桑那州與德州的晶片廠，預計未來1年至1年半內陸續啟用。

目前多家大型半導體業者正加碼美國布局，包括英特爾規畫投資逾1000億美元建廠與擴產，台積電在亞利桑那州投資已增至1650億美元，美光也計畫投入約2000億美元擴建晶片產能；此外，德州儀器與Wolfspeed也持續在美國擴大生產設施。

精華 FAQ

  • 他表示美國曾是晶片之王，後來地位被偷走，甚至從霸主淪落到幾乎沒有晶片產業，並強調要把主導權重新奪回來。

  • 川普說，若晶片廠商不把生產線遷回美國並興建工廠，未來可能被課徵超過200%的高額關稅；目前則暫時不必支付。

  • 報導提到英特爾、台積電、美光、德州儀器與Wolfspeed都在擴大美國投資，其中台積電在亞利桑那州的投資規模最受矚目。

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