饒慶鈴遭查處 果農：做事的人被檢視 以後誰敢幫出頭？

台東鳳梨釋迦連10年名列全台出口水果前3名，台東縣長饒慶鈴說，出口逾9成集中在大陸及港澳，「不讓農民賣，是要斷他們生路」？（本報資料照片）

台東縣長饒慶鈴以預錄影片在海峽論壇為農友發聲，卻面臨中央法辦，台東縣農會理事長楊招信說，外界討論關注政治，但農民在意的是「誰在幫我們找市場」。還有果農憂心，做事的人要被檢視，以後誰敢幫農民出頭。

甫落幕的大陸海峽論壇，國台辦宣布將擴大採購鳳梨釋迦、石斑魚、文旦柚、茶葉等農漁產品，不料，引發台灣政治效應。楊招信說，鳳梨釋迦是台東重要外銷作物，縣府長期協助建立品質與通路，「是實實在在幫農民做事，不是空話」，若因參與交流活動就面臨行政查處，地方會有被針對的感覺，未來協助農產外銷變得更保守，反而不利農民。

「我們不管政治，只看水果能不能賣出去。」台東太麻里鄉林姓果農替饒慶鈴鳴不平，指縣長長期替農民爭取通路，這樣也要被查；陳姓果農說，「做事的人要被檢視，以後誰敢幫農民出頭」。卑南鄉張姓果農說，事件被放大成政治問題，外商可能會觀望，就真的會影響收入。

楊招信說，鳳梨釋迦外銷市場穩定與否影響農民生計，「中央與地方合力打開通路，而不是讓農民承擔市場變動風險」。

屏東縣養殖漁業發展協會總幹事陳啓宏表示，目前銷往中、港、澳的活魚運搬船仍持續在走，但銷量沒之前多，因大陸本身石斑魚產量多，加上近期整體經濟狀況不好，石斑價格低迷，銷往大陸利潤沒有很好。對漁民來說，價比量重要。

南投茶葉過去主要外銷大陸，卻因政治因素屢屢受阻。鹿谷鄉農會總幹事林義能說，早年兩岸關係較佳時，每年比賽茶銷陸少說6000台斤，約占整體比賽茶產量的1成，數量可觀。近年兩岸關係惡化，貿易緊縮，加上要求台灣官方文件或包裝標示要有ROC、中華民國或台灣製造等字樣才能出口，因不符對岸規定而遭拒，如今地方首長願架橋，卻反遭中央查處，並非農民所樂見，盼中央能以農民生計為考量。

鄭姓茶農說，以前兩岸交流順暢，不少陸客來台喝茶到成老主顧，返陸後「呷好道相報」，但這般榮景已不復見。

花蓮瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，以往農民自行銷售的文旦，每10台斤含運價約6、700元台幣，交盤商收購則約350元左右。文旦柚農羅峰指過去自家約2成文旦外銷大陸，其中品質最佳的5斤裝禮盒售價約900元，若能銷往中國大陸等地，對農民整體銷售仍有幫助。

大陸國台辦昨批評民進黨實事不幹，還不讓別人做好事，質疑是與台灣農漁民作對；陸方並表態，願繼續為擴大台灣農產品在大陸銷售提供幫助。

大陸13日藉海峽論壇大會登場，宣布擴大採購台東鳳梨釋迦、屏東石斑魚等。國台辦發言人陳斌華昨在記者會表示，此次簽約將為台灣中南部農漁民開拓銷路、增加收入。

「對這樣的好事，民進黨當局卻大唱反調，是要與台灣的農漁民朋友作對嗎？揚言要對為果農討生計的縣市長秋後算帳，有正當性嗎？」陳斌華批評民進黨「實事不幹、壞事幹絕，還不讓別人做好事」，是「綠色恐怖」、惡人當道。陳斌華說，大陸秉持兩岸一家親，正在與台灣有關方面推動相關業者進行整頓改善。