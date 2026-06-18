新聞評論／賴習喝珍奶是交流 饒賣水果變統戰

台東縣長饒慶鈴海峽論壇發聲遭查處。（記者尤聰光／攝影）

台東縣長饒慶鈴以錄影方式參加「海峽論壇」，內政部 、陸委會正式攤牌表態，將調查饒是否涉及違反兩岸條例的「合作行為」。然賴清德 總統過去想跟中共領導人習近平 「喝珍奶」，被綠營形容為「交流」，如今饒慶鈴推銷台灣水果卻被視為「統戰」。「愛台」或「賣台」都是民進黨說了算，再度上演「綠能你不能」。

陸委會與內政部同聲一氣，揚言對饒慶鈴啟動行政調查。陸委會主委邱垂正更補刀說，饒慶鈴最近一次赴陸就更改行程、見了國台辦主任宋濤，又沒向移民署主管機關報備，已被記違規一次；這次將以兩岸人民關係條例33條之一的相關規定，請內政部了解並行政查處。

檢視兩岸條例33條之一的相關規定：「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為」。

該法條有兩大重點：「非經各該主管機關許可」、「任何形式之合作行為」。饒慶鈴錄影賣水果是不是符合所謂的「合作行為」，容有爭議；但賴政府一口咬定她未經上級許可、還有違規前科，陸委會和內政部顯然聯手擺出準備開鍘的模樣。「合作行為」恐被擴張解釋成空白授權書，只要主管機關主觀認定有錯，各種兩岸互動行為都可能被無限上綱，變相成為「抗中保台」條款。

事實上，除非內政部查出饒慶鈴有更具體的違法行為，否則違反兩岸條例33條之一主要是行政罰鍰；「傷害性不大、警告性十足」，不無大選前「殺雞儆猴」的震懾意味，讓在野黨綁手綁腳。

賴政府高高在上，可能聽不到基層心聲。台東縣農會理事長楊招信指出，饒慶鈴上任後，為協助農產品拓展市場，曾多次率團前往中國大陸、日本、美國及新加坡等地推廣台東農產，她做的事情就是幫農民找出路、找市場，「如果這樣也要被懲處，真的會笑掉大牙」。也有釋迦農說，農民最在意的是產品賣得出去、價格穩定，「不管是哪個市場，只要能幫農民增加收入，我們都支持」。

國民黨主席鄭麗文「鄭習會」被潑了一身紅漆，饒慶鈴在海峽論壇錄影促銷台灣水果，也可能面臨懲處追究；賴總統無法與習近平共進晚餐、民進黨見不到宋濤，乾脆一律「貼紅標」。

兩岸交流若成為執政者的專屬特權，則對手做就是「統戰賣台灣」、自己做就是「交流愛台灣」；民進黨如此「愛台雙標」，傷害的不只是台灣農漁民生計，也侵蝕政府處理兩岸議題的公信力。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)