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G7發表聯合聲明 反對以武力片面改變台海現狀

編譯盧思綸、記者周佑政／台北18日電
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G77日發表聯合聲明，重申反對任何以武力脅迫方式片面改變台灣海峽現狀。(圖／台國...
G77日發表聯合聲明，重申反對任何以武力脅迫方式片面改變台灣海峽現狀。(圖／台國防部提供)

7大工業國集團（G7）17日發表聯合聲明，重申反對任何以武力脅迫方式片面改變台灣海峽現狀。

G7針對多項地緣政治議題發表聯合聲明，在印太地區方面，強調維護以法治為基礎的自由開放印太秩序，並重申「反對任何片面改變現狀的企圖，尤其是透過武力或脅迫在東海、南海及台灣海峽改變現狀。這些僅能透過對話以和平方式解決」。

總統府發言人郭雅慧昨表示，台海及區域的和平穩定，是國際社會最大共識，同時牽動全球共同核心利益，總統府誠摯感謝G7領袖再次以具體行動展現對台海和平、穩定及繁榮的支持。郭雅慧強調，台灣位於民主防線最前緣，同時身為全球供應鏈安全的核心基石，作為區域及國際社會負責任的一員，台灣將持續與理念相近民主夥伴合作，強化防衛實力、供應鏈韌性與經濟韌性，共同守護共享的民主自由價值，並促進區域及世界的和平、繁榮與發展。

外交部昨發布新聞稿指出，對於G7成員持續以具體行動展現對台海和平穩定的高度重視，外交部長林佳龍表達誠摯歡迎與感謝。

外交部表示，G7領袖峰會聲明重申支持台海和平穩定的立場，顯示維護台海現狀已是國際共識。台灣作為印太地區負責任的民主國家，將持續與G7成員國及理念相近的全球夥伴合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，並為區域的和平、穩定與繁榮貢獻心力。

精華 FAQ

  • G7重申反對任何以武力或脅迫方式，片面改變台海現狀，並指出相關爭議只能透過對話和平處理，顯示其對台海和平穩定的共同立場。

  • 總統府表示感謝G7再次以具體行動支持台海和平、穩定與繁榮，並強調台灣將與民主夥伴合作，持續強化防衛實力與供應鏈韌性。

  • 外交部認為，G7聲明再次凸顯維護台海現狀已成國際共識，台灣作為負責任的民主國家，將與G7及理念相近夥伴共同維護規則基礎秩序。

G7

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