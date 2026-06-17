廈門翔安機場將啟用...與金門空域重疊恐危及飛安 國台辦避談

大陸國台辦發言人陳斌華17日上午主持例行記者會，未正面回應陸方是否會就廈門翔安國際機場與金門尚義機場的航線與空域管制問題，主動與台灣方面溝通。(記者陳宥菘／攝影)

距離金門僅3公里的廈門翔安國際機場今年底即將啟用，因與金門尚義機場距離過近，飛航空域高度重疊，恐有飛安疑慮，台方已主張「後建機場需讓既有機場航路」。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今天避談是否會就航線與空域管制主動與台灣方面溝通，僅重申支持金門共用該機場，並指這是增進金門民眾利益福祉的好事。

大陸國台辦17日上午召開例行記者會，本報記者提問，在海峽論壇期間，陸方安排許多台灣民眾到廈門翔安國際機場實地參訪。這座新機場與金門尚義機場距離過近，飛航空域高度重疊，恐有飛安疑慮。台灣政府已主張「後建機場需讓既有機場航路」，請問國台辦對此回應，兩岸是否已經就相關航線與空域管制進行溝通？如果還沒，陸方未來是否會主動與台方進行協調，以避免飛航安全問題？

對此，陳斌華未正面回應會否與台灣方面進行協調，僅表示，廈門翔安機場作為國際一流的現代化航空樞紐，投入使用後將進一步造福廈金兩地，便利民眾出行，促進地區發展，是增進金門民眾利益福祉的好事。

陳斌華說，在日前剛落幕的海峽論壇期間，也有許多金門的民眾專門到翔安機場建設現場實地參觀，紛紛期盼廈門翔安機場能夠早日投入使用。他強調，陸方一貫支持金門共用廈門翔安機場，並深信這座現代化樞紐，將為金門民眾帶來實質利好。