張凌赫能赴台交流？國台辦稱「樂見」並駁斥文化統戰
電視劇劇「逐玉」男主角張凌赫日前以嘉賓身分出席海峽論壇，並表示文化能連接兩岸，再掀張凌赫赴台交流的討論。大陸國台辦發言人陳斌華今天在記者會上，反問台灣記者「你希望張凌赫去台灣嗎？」又表示樂見大陸演藝人員赴台交流，願意為兩岸文藝工作者交流往來提供有力支持，只是當前主要障礙在於民進黨當局的阻撓禁止。
國民黨主席鄭麗文日前提到，「大人為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜，只要叫張凌赫來台灣就好了。」這個願望還未能實現，但張凌赫13日出現在海峽論壇大會上，與會的國民黨金門立委陳玉珍還曬出兩人合照，表示已邀張凌赫訪金門，再次引發影迷期待。
對於張凌赫出席海峽論壇，陳斌華17日在例行記者會上表示，張凌赫講述了跨越海峽的青春故事，呼應了台灣青年與其近距離交流對話的期待，展現了大陸青年關心兩岸發展、願為兩岸交流付出的真摯情懷，受到兩岸輿論的關注和好評。
他說，大陸始終支持兩岸青年雙向奔赴，樂見大陸知名演員、歌手等文藝工作者赴台，與台灣民眾和青年見面交流。
有台媒追問，張凌赫是否已申請赴台？又如何看待藝人站上海峽論壇舞台，可能加劇台灣對文化交流的警惕？
陳斌華先反問，「你希望張凌赫去台灣嗎？」隨後又表示「我們盡量滿足你。」並重申，大陸樂見大陸演藝人員赴台交流，願意為兩岸文藝工作者交流往來提供有力支持。
他並稱，當前大陸演藝人員赴台的主要障礙，在於民進黨當局的阻撓禁止，民進黨當局應順應島內民意，撤除人為壁壘。他又說，所謂「文化統戰」純屬無稽之談、荒唐至極。
因他以嘉賓身分出席海峽論壇，並提到文化能連接兩岸，隨後又有合照與訪金門邀約曝光，因而引發是否能赴台交流的討論與關注。 陳斌華表示，大陸始終支持兩岸青年雙向奔赴，也樂見知名演員、歌手等文藝工作者赴台與民眾交流，並願意提供必要支持。 他強調文化統戰純屬無稽之談、荒唐至極，並指出目前大陸演藝人員赴台的主要障礙在民進黨當局的阻撓與人為壁壘。
精華 FAQ
因他以嘉賓身分出席海峽論壇，並提到文化能連接兩岸，隨後又有合照與訪金門邀約曝光，因而引發是否能赴台交流的討論與關注。
陳斌華表示，大陸始終支持兩岸青年雙向奔赴，也樂見知名演員、歌手等文藝工作者赴台與民眾交流，並願意提供必要支持。
他強調文化統戰純屬無稽之談、荒唐至極，並指出目前大陸演藝人員赴台的主要障礙在民進黨當局的阻撓與人為壁壘。
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