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黑白集／綠營醜化鄭麗文 幫賴清德遮羞

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國民黨主席鄭麗文（前）16日晨結束訪美行返台，她未發表談話，僅揮手向等候媒體示意...
國民黨主席鄭麗文（前）16日晨結束訪美行返台，她未發表談話，僅揮手向等候媒體示意。（記者黃仲明／攝影）

國民黨主席鄭麗文訪美，綠營側翼炒作她被美方降級接待，指其因「親中」遭國安會放鴿子「羞辱」。被美方降級對待的何止鄭麗文？賴清德總統上任兩年多仍無法過境美國本土，連出訪非洲友邦都未獲美方依例協助，待遇遠不及4位前總統。美方這般「對待」賴清德，是否也是「羞辱」？可比對付區區在野黨主席嚴重多了。

綠營稱，鄭麗文訪美有「紅統」人士相隨，引起美方疑慮。若說法為真，國安會秘書長吳釗燮，無疑就是賴總統無法過境美國本土的禍首。吳釗燮長期被匪諜滲透，賴總統卻依然重用，美方能放心嗎？

美國如何對待賴總統，重要性遠高於對在野黨主席。賴總統竭誠送出半導體產業鏈、天價軍購，白宮連比照慣例的待遇都吝於點頭。這才是台灣生存空間的警訊。當國際輿論紛紛警示台灣淪為美國對中談判籌碼，綠營卻在批判鄭麗文訪美被降級，轉移焦點手段拙劣，更是自我貶抑執政高度。

賴總統外交表現遠不如前人，綠營醜化鄭麗文幫他遮羞，還禁止地方首長赴陸參加海峽論壇。藍營遊走美中，四處碰壁的賴政府只剩打壓及禁足兩招，顯已無計可施。

賴清德政見之一，是「台灣總統走進白宮」；但他卻遭川普警告：「不想看到有人搞台獨」。綠營訕笑鄭麗文無法走進白宮艾森豪大樓，請先想想困坐台獨愁城裡的賴清德吧！（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 文章認為綠營側翼刻意炒作鄭麗文訪美遭美方降級接待，並將她與親中標籤綁在一起，藉此放大爭議，營造她在美國不受歡迎的印象。

  • 作者指出，賴清德上任後仍難以過境美國本土，連出訪非洲友邦也未獲依例協助，顯示其對美待遇不如歷任前總統，問題更直接影響台灣外交空間。

  • 本文認為綠營批判鄭麗文並非單純評論訪美安排，而是在轉移外界對賴政府外交受挫、對美關係受限的注意力，藉此替執政者遮掩尷尬處境。

賴清德 國民黨 鄭麗文

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