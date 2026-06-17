綠委問：你開心什麼？ 韓國瑜：獲美國高規格邀訪

立法院長韓國瑜21日將訪美推動國會外交。(記者曾吉松／攝影)

國民黨 主席鄭麗文 結束訪美行程，昨凌晨返台，立法院長韓國瑜 21日也將率跨黨派立委赴美國推動國會外交。民進黨團幹事長莊瑞雄昨受訪時透露，韓國瑜近日對於即將訪美一事相當開心，曾向他說是受到美方高規格邀訪。

莊瑞雄昨在民進黨團輿情記者會上說，他最近看到韓國瑜在朝野協商時笑嘻嘻，嘴都合不攏，私下問韓「你在爽什麼？」韓國瑜則說即將赴美訪問，且是受到美方邀請，並說美方這次邀訪規格相當高。

莊瑞雄表示，這次軍購條例協商時，韓國瑜夾在國民黨中央很為難，韓認為國防戰力的提升不能開玩笑，韓國瑜還說海外同胞、社會各界都在期待，尤其媒體每天都在關注，任何一個政黨難道沒有感受到壓力嗎？韓國瑜在軍購上的表現，相信美方也看在眼裡，此次獲邀訪美，除具有國會外交意義外，也代表美方對其表現有所觀察，對整個國會外交是很大的一個鼓舞，期待訪團此行取得豐碩成果。

對於此次鄭麗文訪美成果，外界各有看法，國民黨發言人、立委牛煦庭昨接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，國民黨與民進黨最大差異在於，國民黨一直主張兩岸合理交流，無論誰擔任黨主席、執政或在野，這個主張沒有變過。鄭麗文的優勢在於，前面有鄭習會的基礎，美國很有興趣，兩人聊些什麼、未來兩岸可能的走向和變化是什麼？深入交換意見，這對美方不是壞事。

牛煦庭說，用這樣的心態去看待，鄭麗文出訪就是有事有成果的，因為國民黨已經傳達「交流會讓訊息更透明、避免誤判，這是符合各方利益的局面」。不是一次出訪就是萬靈丹，從此以後美國就百分之百支持國民黨，這不可能的；但彼此多了解一點，那就好，而且這樣的了解和互動，在接下來的幾年只會越來越密切、頻繁。

牛煦庭表示，鄭麗文、韓國瑜、台中市長盧秀燕陸續出訪，這反映兩個方向。一是美方對國民黨產生濃厚興趣，以彌補之前的資訊落差，造成情勢的誤判，尤其在大罷免之後，要加強跟在野黨的接觸。二是對國民黨是有期待的，民進黨這樣搞下去，恐怕台灣人民會做出新的選擇，提早建立關係或為未來互信基礎先做努力，這對國民黨也是好事。大家分進合擊，誰有什麼機會、什麼層級、什麼機緣都去，廣泛接觸傳達國民黨的理念，大家可用平常心、開放的心態看待，不需要被民進黨一天到晚見縫插針，往設定好的陷阱裡跳。

牛煦庭說，民進黨會計較會晤官員層級，是因為擔心、焦慮。民進黨執政這幾年對外是壟斷的，他們愛怎麼講就怎麼講、愛怎麼放話就怎麼放話，其他人對國民黨也沒有興趣、也不接觸，所以民進黨可以為所欲為、一手遮天。國民黨人出訪的意義也是如此，他們去提供新的想法、不同概念、不論述，讓大家去判斷參考，增進彼此了解，這才是真正的外交。

牛煦庭也說，黨中央的規畫也很清楚，上半年希望能在對外關係有一些好的成果，路線清晰一些，讓大家有一些自信。下半年就是專注選舉。接下來國民黨會花更多心力在選戰布局與協助，基層支持者已經見識到民進黨的囂張跋扈，大家都希望在野合作發揮最大的力量，所以在藍白合作都有一定的共識。