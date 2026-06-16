邀陸星張凌赫遊金門 藍委陳玉珍秀「統戰」合影

國民黨立委陳玉珍（右）在臉書上貼文指出，她在海峽論壇期間，邀請「逐玉」男主角張凌赫（左）到金門參觀。（取材自陳玉珍臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 陳玉珍在海峽論壇與陸劇男星張凌赫合影並邀其訪金門，盼藉名人效應推廣觀光；綠營則指中共可能拿此作統戰，兩岸交流與主權議題再受關注。

出席海峽論壇的國民黨立委陳玉珍15日在臉書上貼出自己與大陸劇「逐玉」男主角張凌赫 合照。陳玉珍說，她用此機會邀請張凌赫到金門，親身感受金門獨特的人文風情與觀光魅力，也期待透過名人效應，進一步提升金門能見度，陳玉珍還開玩笑說，「這算不算是統戰回去！」

本報系聯合報報導，民進黨立委王世堅 說，張凌赫很有影響力，中共 當然會用張凌赫來作統戰工具，不管中共是用什麼統戰方式完全沒用，因為台灣人很有智慧。

張凌赫在海峽論壇呼籲台灣民眾到大陸看看。民進黨團幹事長莊瑞雄說，兩岸之間民眾交流，政府其實並沒有反對，只是政府也要提醒，中國對台灣一直談交流，但都設有前提，如果用實際的行動，少一點軍事威脅、灰色地帶的行動、對台灣主權的否定，交流才會比較開心。

張凌赫在「逐玉」中飾演「武安侯」一角在台灣人氣暴紅，就連國民黨主席鄭麗文日前也自爆有看此劇。張凌赫日前現身海峽論壇開幕式並發表演說，還以台語喊「大家好！」引發網友關注。

台北中國時報報導，陳玉珍強調「不是隨便說說，一定會邀張凌赫到金門參加活動」，可能選在年底地方選舉結束之後。陸委會15日僅表明，兩岸交流個案，政府都會評估兩岸互動情勢依程序處理。

據報導，陳玉珍表示是私下邀請張凌赫來金門，當時國台辦主任宋濤也在現場，聽到對話內容，張凌赫當場正面表達希望有機會走訪金門；為了進一步確認，她還特別跟張凌赫的經紀人留下聯絡方式。

陳玉珍指出，邀請時間規畫在年底選舉後，屆時還會再邀其他日韓明星，要讓金門人都可以一起享受與明星互動的快樂氛圍，期待透過名人效應，進一步提升金門能見度，讓更多人認識金門、走進金門，共同帶動觀光發展與地方經濟。

至於當前兩岸互動限縮，是否擔心民進黨政府阻止張凌赫來金門？陳玉珍表示，民進黨政府說，只要是個人都不會禁止，大家可以自由到台灣，沒有限制，「到時候就看民進黨是否說話算話？」