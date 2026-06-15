彭博：習近平調整對台手法 外交孤立取代軍機擾台、限縮多家外媒報導

賴清德總統5月20日發表執政2周年演說。（路透）

彭博資訊15日報導，中國國家主席習近平 正調整對台施壓策略，逐步降低具挑釁性質的軍機擾台行動，改以外交硬仗，升高台灣的國際孤立；同時著眼於更大範圍的第一島鏈，鎖定日本與菲律賓周邊。令總統賴清德 處境更棘手的是，本世紀以來，台灣歷任總統第一任期至此都已過境美國本土，但賴清德上任至今原定的過境安排從2025年夏天延宕至今。

歐亞集團資深分析師陳杰瑞（Jeremy Chan，譯音）表示：「北京很可能已認定，過去的灰色地帶施壓不僅有損自身國際形象，還可能反而替台灣爭取更多國際支持。」他補充，北京真正的目標是讓賴清德在2028年大選中敗選；在此之前，中國將持續試圖在國際舞台孤立賴清德，削弱他在國內的支持。

彭博引述台灣統計指出，截至今年5月，中國軍機穿越台灣海峽中線的日均架次為5架，僅為2025年同期的一半。3月，北京連續7天未派任何戰機接近台灣，創下非颱風期間最長紀錄。相較之下，中國在2024年底高峰時，曾單日派出153架軍機接近台灣。

此外，北京今年尚未在台灣周邊舉行大規模軍演，並展示不必動用解放軍 也能施壓的新戰術。中國交通運輸部上周首次在台灣以東海域進行巡查，透過測量船與消防船宣示中共的領土主張。

與此同時，北京升高在國際舞台封殺賴清德的力道。

先前美媒披露，北京在今年2月以發表賴清德訪問為由，驅逐紐約時報記者王月眉（Vivian Wang）。

彭博指出，紐時並非孤例。4名知情人士透露，法新社2月刊出賴清德專訪後，中國外交部先向法新社表達不滿，後續拒絕讓法新社記者採訪重大政治與外交活動。深度關注中國政治與科技的外媒The Wire China 5月也披露，中方拒絕旗下新記者的簽證。

法新社亞太地區總監曼維爾（Michael Mainville）聲明表示：「法新社致力在中國實地採訪。希望中國當局持續提供本社記者所需採訪權限，以報導中國的重要新聞。」

知情人士透露，日經亞洲台北記者於2025年5月專訪賴清德後，北京曾警告日經將面臨後果，此後日經申請長期記者簽證均未獲批准。日經拒絕置評。

在台灣前任領導人任內，這類訪問大多只引發北京口頭抗議。賴清德自2024年1月上任至今已接受6次海外媒體訪問，比蔡英文同期的4次更多。

賴清德的出訪與外交計畫也接連受阻。5月訪問史瓦帝尼遭北京罕見跨洲阻撓航線。6月稍早，中國還首度制裁曾訪台的紐西蘭國會議員。

中國傳媒研究計畫主任班志遠（David Bandurski）表示：「中國正對那些挑戰其主權主張，或讓賴政府獲得正當性的人，祭出實質後果。北京似乎對賴清德抱有特別深的敵意。」