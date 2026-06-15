我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／德國首戰狂攻7球 超車巴西成史上最會進球隊伍

美伊和談14點備忘錄草案曝光 美承諾不干涉伊朗內政

鄭麗文與華府智庫交流 拋將第一島鏈打造為和平繁榮之鏈

記者鄭媁／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席鄭麗文出席史汀生中心（Stimson Center）座談。（圖／國民黨...
國民黨主席鄭麗文出席史汀生中心（Stimson Center）座談。（圖／國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文日前在華府與多個重量級智庫深度交流時強調，未來兩岸若要改變現狀，必須建立在尊重兩岸人民意願的基礎上，尤其是台灣2300萬人民的意願與選擇更必須得到充分尊重，這是國民黨的堅定立場與信念，和美國及國際社會普遍期待台海和平穩定的方向一致。

鄭麗文訪問華府期間，應邀出席由史汀生中心（Stimson Center）主辦的座談，並參與由戰略暨國際研究中心（CSIS）與布魯金斯研究院（Brookings Institution）共同舉辦的交流活動，向美國政策圈闡述國民黨對兩岸關係、台美合作及印太區域和平的理念。

國民黨表示，在這兩場交流座談會中，與會人士高度關注台海情勢、兩岸互動、美中關係以及台灣未來發展方向，現場提問非常踴躍，鄭麗文有問必答，她完整闡述國民黨對維護台海和平、深化台美合作、推動兩岸對話，以及將第一島鏈打造為「和平繁榮之鏈」等政策理念。

鄭麗文表示，國民黨始終認為，未來兩岸若要改變現狀，任何安排都必須建立在尊重兩岸人民意願的基礎上，尤其是台灣2300萬人民的意願與選擇更必須受到充分尊重，這是國民黨的堅定立場與信念，也與美國及國際社會普遍期待台海和平穩定的方向一致。

鄭麗文表示，面對全球局勢快速變化，台灣需要危機管理，更需要建構制度化的和平框架，透過與美國政策界、學術界及智庫社群持續深化交流，不僅能增進彼此理解，也有助於讓國際社會更全面認識國民黨追求和平、穩定與繁榮的政策主張，為台海及印太區域的長期和平貢獻更多建設性的力量。

成立於1989年的史汀生中心是華府具高度影響力的外交與安全政策智庫，長期關注印太戰略、軍備控制及國際安全議題，因其創新政策倡議與影響力，曾於2013年獲得麥克阿瑟基金會頒贈的「創意與效能組織獎」。

1916年創立的布魯金斯研究院和成立於1962年的CSIS，在美國智庫圈是極具代表性的政策研究機構，在外交、國防及國際經濟等領域具有深遠影響力，鄭主席應邀出席CSIS與布魯金斯研究院共同主辦的座談會，該吸引了眾多頂尖學者及政策專家的參與。

國民黨主席鄭麗文訪團出席戰略暨國際研究中心（CSIS）與布魯金斯研究院（Broo...
國民黨主席鄭麗文訪團出席戰略暨國際研究中心（CSIS）與布魯金斯研究院（Brookings Institution）共同舉辦的交流活動。（圖／國民黨提供）

精華 FAQ

  • 她向美國政策圈說明國民黨對兩岸關係、台美合作與印太和平的立場，強調以對話、尊重民意與制度化和平框架來維持台海穩定。

  • 國民黨認為任何改變現狀的安排，都必須建立在尊重兩岸人民意願之上，尤其要充分尊重台灣2300萬人民的選擇與決定。

  • 她應邀出席史汀生中心主辦座談，並參與CSIS與布魯金斯研究院共同舉辦的交流活動，與多位學者及政策專家深入討論台海議題。

國民黨 華府 鄭麗文

上一則

陳玉珍秀出與「逐玉」張凌赫合影 稱已邀請到金門旅遊

下一則

三弟說服母親賣房給自己獨吞 遭兩兄提告…最後竟慘賠

延伸閱讀

鄭麗文訪洛談兩岸：以智慧取代對抗

鄭麗文訪洛談兩岸：以智慧取代對抗
胡佛研究所座談 鄭麗文：台灣在亞太安全架構中 絕非任人擺布棋子

胡佛研究所座談 鄭麗文：台灣在亞太安全架構中 絕非任人擺布棋子
川習會後首度訪美 鄭麗文灣區談兩岸和平與美台關係

川習會後首度訪美 鄭麗文灣區談兩岸和平與美台關係
鄭麗文周一啟程訪美說明「和平繁榮之鏈」 將赴5城市與華府智庫座談

鄭麗文周一啟程訪美說明「和平繁榮之鏈」 將赴5城市與華府智庫座談

熱門新聞

台北市長蔣萬安（中）今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立（右）是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，也配合兒子做怪表情玩自拍。（記者胡經周／攝影）

基因太強 蔣萬安頒市長獎給兒俏皮自拍 網讚：高又帥果然是遺傳到市長

2026-06-07 17:53
「海巡09」號是中國首艘萬噸級深遠海綜合指揮旗艦。 取自中國海事公眾號

中國4艘大型「執法」船舶 最大萬噸 今將抵台灣東部海域

2026-06-07 15:14
宜蘭某私人宮廟黃姓宮主涉嫌誆騙身心狀況不佳的婦人「卡到陰、靈魂破洞」，必須透過性行為「補氣」調理，強制性交婦人共39次，惡性重大，法官重判黃男25年。(本報系資料照)

神棍誆婦「靈魂破洞」性侵39次還要丈夫迴避 重判25年

2026-06-07 12:57
國民黨主席鄭麗文（右）12日前往AIT華盛頓總部拜會，與美方會晤不到一小時。圖為鄭麗文一行人步出AIT華盛頓總部所在大樓。（中央社）

秀照指鄭麗文會美官員 陳以信：省千份雞排 該道歉快道歉

2026-06-13 09:56
台北市長蔣萬安今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，「市長」身分秒變爸爸，兩人俏皮互動，父子的好感情，不言而喻。(記者林麗玉／攝影)

大兒子拿到「市長獎」蔣萬安親手頒獎 俏皮玩自拍

2026-06-07 02:30
桃園市新屋區中山西路二段今日11時58分發生車禍，疑似白色自小客逆向行駛撞上聯結車肇事。(圖／桃園市消防局提供)

父告別式後載親友卻遇車禍釀4死 親友：她開車時意識清楚

2026-06-10 08:46

超人氣

更多 >
吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植

吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植
歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天
馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？
黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我

黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我
給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說