鄭麗文與華府智庫交流 拋將第一島鏈打造為和平繁榮之鏈

國民黨主席鄭麗文出席史汀生中心（Stimson Center）座談。（圖／國民黨提供）

國民黨 主席鄭麗文 日前在華府 與多個重量級智庫深度交流時強調，未來兩岸若要改變現狀，必須建立在尊重兩岸人民意願的基礎上，尤其是台灣2300萬人民的意願與選擇更必須得到充分尊重，這是國民黨的堅定立場與信念，和美國及國際社會普遍期待台海和平穩定的方向一致。

鄭麗文訪問華府期間，應邀出席由史汀生中心（Stimson Center）主辦的座談，並參與由戰略暨國際研究中心（CSIS）與布魯金斯研究院（Brookings Institution）共同舉辦的交流活動，向美國政策圈闡述國民黨對兩岸關係、台美合作及印太區域和平的理念。

國民黨表示，在這兩場交流座談會中，與會人士高度關注台海情勢、兩岸互動、美中關係以及台灣未來發展方向，現場提問非常踴躍，鄭麗文有問必答，她完整闡述國民黨對維護台海和平、深化台美合作、推動兩岸對話，以及將第一島鏈打造為「和平繁榮之鏈」等政策理念。

鄭麗文表示，國民黨始終認為，未來兩岸若要改變現狀，任何安排都必須建立在尊重兩岸人民意願的基礎上，尤其是台灣2300萬人民的意願與選擇更必須受到充分尊重，這是國民黨的堅定立場與信念，也與美國及國際社會普遍期待台海和平穩定的方向一致。

鄭麗文表示，面對全球局勢快速變化，台灣需要危機管理，更需要建構制度化的和平框架，透過與美國政策界、學術界及智庫社群持續深化交流，不僅能增進彼此理解，也有助於讓國際社會更全面認識國民黨追求和平、穩定與繁榮的政策主張，為台海及印太區域的長期和平貢獻更多建設性的力量。

成立於1989年的史汀生中心是華府具高度影響力的外交與安全政策智庫，長期關注印太戰略、軍備控制及國際安全議題，因其創新政策倡議與影響力，曾於2013年獲得麥克阿瑟基金會頒贈的「創意與效能組織獎」。

1916年創立的布魯金斯研究院和成立於1962年的CSIS，在美國智庫圈是極具代表性的政策研究機構，在外交、國防及國際經濟等領域具有深遠影響力，鄭主席應邀出席CSIS與布魯金斯研究院共同主辦的座談會，該吸引了眾多頂尖學者及政策專家的參與。

國民黨主席鄭麗文訪團出席戰略暨國際研究中心（CSIS）與布魯金斯研究院（Brookings Institution）共同舉辦的交流活動。（圖／國民黨提供）