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CIA加大招募陸諜力度 傳美軍進駐台軍情局

台灣新聞組／台北15日電
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傳美軍破天荒派員進駐台灣軍事情報局。(翻攝自Google Maps)
傳美軍破天荒派員進駐台灣軍事情報局。(翻攝自Google Maps)

AI摘要

文章摘要整理：

報導指出，美軍首度派員進駐台灣軍情局，顯示台美情報合作升溫；同時CIA加大招募中國軍官力度，企圖重建中國境內情報網。

台美軍事情報交流更加密切，傳美軍今年首度派員進駐台灣軍事情報局，軍情局內部罕見出現外籍人員走動，據推測可能是代號「梅園」計畫的成員，因任務具高度機敏性，軍情局一概不評論。

據本報系聯合報引述CNN今年2月報導，美國中央情報局（CIA）加大招募中國間諜力度，發布一段全新中文宣傳影片，直接向解放軍軍官喊話，呼籲不滿中國政府的解放軍軍官聯繫中情局。

這部影片描繪了一名虛構的解放軍中階軍官，「在忠於自身價值觀，以及為家人開創更美好未來之間做出艱難決定，最終選擇聯繫中情局」。

這支新影片是中情局去年啟動招募行動的延續。這篇報導說，中情局官員表示，這項計畫已幫助美方在中國境內培養新的情報來源，而這些線人對於蒐集人力情報至關重要。

這番說法暗示，中情局近來在滲透中國政府方面可能取得一些成果，這一直是美國情報界最具挑戰性的目標。

台北中國時報報導，過去香港曾是CIA情蒐大陸的前線重鎮，但在港版國安法實施後，其情報活動形同瓦解。由於台灣具備地理位置鄰近大陸，且有相同語言與文化的獨特優勢，美國及歐洲等國際情報單位近年紛紛轉向與台灣深度合作。

報導說，台灣軍情局近年與美方的交流密度大增，對象除了CIA外，更涵蓋專責電子監聽的美國國家安全署（NSA）。前軍情局長楊靜瑟在任內甚至曾創下一年內「破天荒」訪問美國三次的紀錄，顯見雙方情報往來的緊密程度遠超外界想像。

據報導，美國NSA在台灣長期也設有監聽站，代號「梅園」，與軍情局合作監聽中國大陸。台美雙方除情報合作，也會分享情資。NSA原本在墾丁、林口及陽明山都設有監聽站，1979年美國與台斷交後，林口站及墾丁站交予國防部電訊發展室，只保留陽明山站，代號仍稱「梅園」。

美國NSA在亞太地區設立多處監聽站，陽明山「梅園」負責截收中國大陸華中、東南沿海及南海的電子信號。「梅園」是台灣最神祕的軍事單位，對外稱為軍情局通信處的營區，不歸美國在台協會（AIT）管轄。至於進駐軍情局的美軍人員是否與梅園作業相關，外界無法得知。

聯合報報導，美國官員指出，中情局已在重新建立中國境內情報網方面取得進展。幾年前，美國曾被認為失去在中國的大部分情報來源。

2010年開始，美國在中國的情報網遭到嚴重打擊，情蒐能力「幾乎癱瘓」。

中情局認為，他們有機會藉由中國國家主席習近平加強整肅軍隊高層，發展情報網。美方判斷，解放軍內部持續整肅與權力重組，可能使部分軍官不滿，中情局希望利用這種不滿情緒來發展新情報來源。

精華 FAQ

  • 這顯示台美軍事情報交流更為緊密，雙方可能在監聽、情資交換與任務協作上加深合作，也反映台灣在美國對中情報布局中的重要性提升。

  • CIA希望直接向解放軍軍官喊話，吸引對中國政府不滿者主動接觸中情局，以發展新的線人來源，重建近年受重創的中國境內情報網。

  • 「梅園」是NSA在陽明山的監聽站代號，長期與台灣軍情局合作截收中國大陸電子訊號，並分享情資，屬於台美情報合作的重要據點。

解放軍 CIA

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