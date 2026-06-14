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台國安局設「中國民眾聯繫窗口」蒐集大陸政軍經情資

記者周佑政/台北即時報導
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國安局今天表示，為廣泛蒐集中國政治、軍事、經濟及社會情資，依據「國家情報工作法」...
國安局今天表示，為廣泛蒐集中國政治、軍事、經濟及社會情資，依據「國家情報工作法」規定，建置完成「中國民眾聯繫窗口」。圖為中國舉行九三閱兵活動。（路透）

台國安局今天表示，為廣泛蒐集中國政治、軍事、經濟及社會情資，依據國家情報工作法規定，參考美國、英國、以色列等國情報機關做法，建置完成中國民眾聯繫窗口，便利中國大陸民眾主動聯繫及提供情資，期達到拓展多元情訊來源目的。

國安局發指出，近年中國大陸經濟發展面臨困境、政治統治維持高壓，加上社會民生問題叢生，激發民眾對現況不滿，已有越來越多人主動接觸我國相關單位，希望提供各類情資。國安局近日完成建置中國民眾聯繫窗口網頁（https://report.nsb.gov.tw），做為大陸民眾提供情資的安全管道。

國安局說，鑒於中國大陸嚴密網路監控及陸製手機資安風險，國安局在聯繫窗口的網頁設計，重視資通安全與身分保密。大陸民眾進入網頁後，將區分位於中國大陸境內或海外地區，遵照六項安全指引，完成聯繫登錄。

相關安全措施包括，使用外國品牌手機或平板、恢復原廠設定、連接不需要實名認證的 WIFI、使用VPN 軟體與西方國家廠商的網路瀏覽器，以及開啟無痕或私密瀏覽模式。

國安局表示，針對中國大陸民眾提供的情資，將透過科技手段嚴謹篩濾，由專業團隊進行評估與查證，以執行後續聯繫工作。

國安局也製作1分鐘宣傳影片—「改變」。這部影片以AI 生成技術製成，描述中國大陸在極權體制下，公職人員目睹周遭同事無端遭到調查撤職，逐一從工作崗位消失，反應人人自危的不安氣氛，鼓勵中國大陸境內或海外民眾積極提供情資，勇於做出改變。

國安局表示，未來將持續依據國際及大陸情勢變化，靈活檢討，精進相關情工活動，提供認同民主理念的中國大陸民眾運用，以深化對大陸情勢的蒐研工作，維護我國國家安全與利益。

精華 FAQ

  • 國安局表示，設置窗口是為廣泛蒐集中國政治、軍事、經濟與社會情資，並依國家情報工作法運作，期能拓展多元情報來源，強化我方對大陸情勢的研判與國安維護能力。

  • 國安局強調網頁重視資通安全與身分保密，並提供六項指引，包括使用外國品牌裝置、恢復原廠設定、連接免實名 WiFi、使用 VPN 與西方瀏覽器，以及開啟無痕模式。

  • 國安局表示，收到的情資會先透過科技手段嚴謹篩濾，再由專業團隊評估與查證，確認可用性後才進行後續聯繫與情工作業，以確保蒐集與運用的準確性。

以色列

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