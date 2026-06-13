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信任習近平嗎？ 鄭麗文：他真情流露 「表現很大誠意」

記者陳熙文／華盛頓報導
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國民黨主席鄭麗文12日在華府對「是否信任中國國家主席習近平」提問時，沒有正面回答...
國民黨主席鄭麗文12日在華府對「是否信任中國國家主席習近平」提問時，沒有正面回答，但表示習近平「真情流露」，表現出很大的誠意。(記者陳熙文／攝影)

國民黨主席鄭麗文12日在華府接受訪問，對於是否信任中國國家主席習近平，鄭麗文沒有正面回答，但表示習近平在「鄭習會」上「真情流露」，表現出很大的誠意。另針對「日本有事、台灣有事」的說法，鄭麗文喊出「台灣沒事、日本沒事」，指台灣的責任就是要努力讓台灣沒事。

鄭麗文12日接受外國媒體聯訪，並與華文媒體對話。對於記者詢問她是否信任習近平，鄭麗文沒有正面回答信任或不信任；鄭麗文表示，信任不是一夜之間一觸可及的，必須慢慢地建立、累積。

鄭麗文說，兩岸現在只是踏出成功的第一步，但重點是雙方有沒有共同的利益、目標，如果有共同的利益和目標，兩岸非常誠摯地朝這樣的目標前進；鄭麗文強調說，台灣沒有要占對方便宜，也沒有要欺騙對方，這是個很重要的前提。

鄭麗文說，兩岸最重要的基礎就在於雙方都希望用和平的方式來化解歧異，都希望盡全力去避免衝突，「這就是最大的一個共識基礎」。

鄭麗文說，兩岸希望締造和平的關係對話，才能夠快速降低緊張，並指出，九二共識的兩岸同屬一中，完全符合中華民國憲法，台灣沒有犧牲或妥協任何事情。鄭麗文強調說，台灣的自由民主是我們的堅持，而不是來自於北京的施捨，「這是我的態度」。

鄭麗文並表示，習近平在會面中表示，理解兩岸長久的分離，台灣已經選擇走出一個不一樣的社會制度和生活方式，但這並不代表兩岸要永久的分裂，指兩岸同屬一中，就可以用最大的耐心和恆心來對話，沒有什麼事情是不能夠商量的。

鄭麗文指出，習近平花了很大的篇幅闡述這個意念，且不只一次脫稿談話，「你可以看到他的真情流露」，並很務實、誠懇地表達他的想法。

同時，鄭麗文提到日本首相高市早苗，指高市早苗說「台灣有事、日本有事」的時候，她比較喜歡用不同的、正向的表述說「台灣沒事、日本沒事、大家都沒事」。鄭麗文說，台灣的責任就是努力讓台灣沒事。

鄭麗文表示，她的願望是讓台灣和平穩定，不讓其他國家，包括美國、日本等國被捲入戰火，因為這樣很有可能爆發第三次世界大戰，而沒有人能夠承擔其後果。

高市早苗去年提到「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權，引發中方的強烈不滿，導致中日關係緊張。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 她沒有直接回答信任或不信任，而是表示信任需要時間慢慢建立與累積，不能一夜之間形成；同時強調兩岸要先找到共同利益與目標，才有前進基礎。

  • 鄭麗文指出，習近平在會面中花了很多篇幅談兩岸分離與對話，還多次脫稿發言，讓她感受到對方真情流露，並以務實、誠懇的方式表達立場。

  • 鄭麗文改以台灣沒事、日本沒事來表述，認為台灣的責任就是努力讓台灣平安，避免其他國家被捲入衝突，並希望藉此降低戰爭風險。

鄭麗文 習近平 華府

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