被問參選2028 鄭麗文：目前為止 沒有思考這個問題

國民黨主席鄭麗文。(記者陳熙文／攝影)

國民黨主席鄭麗文 12日接受媒體採訪，對於是否有意願參選2028總統大選，鄭麗文回答說，她現在沒有在思考這個問題。

鄭麗文的訪美行程進入尾聲，她12日預計結束華府 行程之後，計畫搭機前往洛杉磯 ，到時將與洛杉磯僑團見面，並規畫在14日參加美西華人學會座談會。

鄭麗文12日上午訪問華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）之後，先接受外國媒體的聯訪，並在中午與德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀、前美國在台協會（AIT）主席卜睿哲、CSIS中國權力計畫主任林洋（Bonny Lin）、昆西研究所資深研究員史文（Michael Swaine）等人餐敘。鄭麗文下午與華文媒體記者見面，並接受採訪，且在結束訪問後前往AIT華府總部。

鄭麗文日前訪問舊金山，曾提及今年底縣市長選後，將開始為下一階段總統選舉進行準備工作，被解讀成有意釋出將參選總統的政治訊號，不過鄭麗文後來澄清說，她的意思是要在2028年，幫助國民黨重返執政藍圖、完成政黨輪替，並非宣布個人參選計畫。

本報記者12日詢問鄭麗文，是否願意為了實踐兩岸和平願景參選2028總統大選，鄭麗文回答說，「到目前為止，我並沒有在思考這個問題。」