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有別高市論調 鄭麗文：台灣沒事 日本沒事 大家都沒事

有別高市早苗論調 鄭麗文喊：台灣沒事 日本沒事 大家都沒事

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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國民黨主席鄭麗文12日在華府接受外國媒體聯訪。(記者陳熙文／攝影)
國民黨主席鄭麗文12日在華府接受外國媒體聯訪。(記者陳熙文／攝影)

針對「日本有事、台灣有事」的說法，國民黨主席鄭麗文12日在華府喊出「台灣沒事、日本沒事」，指台灣的責任就是要努力讓台灣沒事。

鄭麗文訪華府最後一天，她12日上午接受外國媒體的聯訪，被問及對中日關係的看法，鄭麗文說，不希望看到區域局勢的緊張，也不希望看到中日態勢愈來愈緊繃；鄭麗文說，不只是兩岸需要緩和局勢，整個區域都應該緩和緊張的局勢。

鄭麗文說，她不希望看到發生冷戰2.0，而是應該終結上世紀的冷戰思維；鄭麗文呼籲說，每個在亞太區域的成員都應該負起責任，不要去升高區域的緊張；鄭麗文說，大家應該尋求更多共識、更多對話，而不是去激起更多的對立。

鄭麗文提到日本首相高市早苗，指高市早苗說「台灣有事、日本有事」的時候，她比較喜歡用不同的、正向的表述說「台灣沒事、日本沒事、大家都沒事」。鄭麗文說，台灣的責任就是努力讓台灣沒事。

鄭麗文表示，她的願望是讓台灣和平穩定，不讓其他國家，包括美國、日本等國被捲入戰火，因為這樣很有可能爆發第三次世界大戰，而沒有人能夠承擔其後果。

高市早苗去年提到「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權，引發中方的強烈不滿，導致中日關係緊張。

精華 FAQ

  • 她主張不要升高緊張，而是以「台灣沒事、日本沒事、大家都沒事」作為正向表述，認為台灣的責任是努力讓自身保持安穩。

  • 鄭麗文表示，不希望看到中日關係愈來愈緊繃，也反對區域走向冷戰二點零，呼籲亞太各成員負起責任，多對話、多共識、少對立。

  • 她提到高市早苗的「台灣有事、日本有事」說法，但自己更傾向用「台灣沒事、日本沒事」來表達，希望台灣和平穩定，避免美日等國被捲入戰火。

鄭麗文 高市早苗 日本

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