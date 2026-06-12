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陸公務船首闖太平島禁止水域 台方海巡全程近距離併航

台灣新聞組／綜合12日電
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中國大陸「三沙執法301」公務船11日闖入台灣太平島水域。（記者廖炳棋／翻攝）
中國大陸「三沙執法301」公務船11日闖入台灣太平島水域。（記者廖炳棋／翻攝）

中國大陸公務船首度闖入台灣太平島禁止水域，海巡署指出，大陸「三沙執法301」船及「三沙2號」船，11日上午接近太平島水域，隨後闖入太平島北方2.1浬禁止水域，歷時約15分鐘。海巡南沙分隊艇隊全程近距離併航監控、廣播驅離，最後將兩艘大陸公務船驅離台灣限制水域。

這是繼本月5日、6日大陸海警「3501」艦侵闖台灣東沙島禁限制水域後，新一起大陸公務船襲擾台灣外島水域的案例。

海巡署表示，11日上午7時25分，南沙指揮部偵獲「三沙執法301」、「三沙二號」併航接近太平島水域，南沙分隊CP—1039艇、CP—1083艇立即趕往應處，雙方最近距離僅0.1浬（約180公尺），海巡艇持續併航監控並廣播驅離。

上午8時28分，兩艘大陸公務船闖入太平島北方3.2浬限制水域，8時31分再航入太平島北方2.1浬禁止水域。海巡署表示，大陸公務船期間兩度不顧航行安全，大角度轉換航向，危及台方艦艇與海上人員安全；經海巡艇強勢驅離後，兩船在上午8時43分航出限制水域。

據大陸海南日報8日報導，經海南省3沙市委、市政府工作部署，「三沙二號」船、「三沙執法301」船和「瓊三沙漁運00001」船編隊9日從海南文昌清瀾港出發，展開年度例行巡航。

據公開資料，「三沙執法301船」長約133公尺，總噸位4800噸，為三沙綜合執法支隊所屬大型公務船，主要用於三沙市管轄海域綜合執法、巡航與保障任務，2024年初試航後列編服役。「三沙二號」則是三沙市8000噸級的交通補給船，2019年啟用，負責島礁運輸和應急救援，船上設有海上醫院、直升機停機坪的三棲救援設備。

海巡署表示，這是大陸公務船首次侵擾太平島禁止水域，且近期中國大陸船舶在東沙、台灣東部及太平島海域接連升高侵擾強度，企圖製造對相關海域具有管轄權的假象。

海巡署指出，任何船舶在台灣水域訴諸管轄權，海巡艦艇都會依法驅離；後續將持續透過聯合情監偵掌握周邊動態，維護太平島及周邊海域安全。

太平島是南海最大的自然島嶼，一直由台灣戍守，2000年以前由海軍陸戰隊防衛，之後改由海巡署接管，隨著大陸、越南、菲律賓等國在周遭各自實控的島礁填海造陸，對台壓力也日益增加。

精華 FAQ

  • 事件發生在太平島周邊水域，兩艘大陸公務船先接近島南海域，後進入太平島北方2.1浬的禁止水域，並在限制水域內停留約十五分鐘。

  • 海巡署南沙分隊立即出艇前往，採取近距離併航監控、廣播驅離與持續警戒，並在對方多次危險轉向後，成功將兩船驅離限制水域。

  • 海巡署認為，這是大陸公務船首次侵擾太平島禁止水域，且與東沙等案例連動，顯示對台灣外島海域的侵擾持續升高，意在製造管轄權假象。

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