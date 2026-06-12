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台積在美被控侵權 最嚴重可禁止晶片進口 美議員：別給特殊待遇

編譯盧思綸、記者陳儷方／綜合報導
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全球半導體龍頭台積電在美捲入專利侵權訴訟。台積表示，公司在所有營運國家均遵守法律...
全球半導體龍頭台積電在美捲入專利侵權訴訟。台積表示，公司在所有營運國家均遵守法律。圖為台積電高雄廠區。(本報資料照片)

政治新聞網站Axios報導，全球半導體龍頭台積電捲入專利侵權訴訟，案件正在美國國際貿易委員會(ITC)審理，若認定侵權成立，最嚴重可發布排除令，禁止相關晶片進口美國。多名共和黨聯邦參眾議員致函ITC，要求執行美國專利權，不要因為台積電在美國人工智慧(AI)與半導體供應鏈的關鍵地位而給予特殊待遇。

台灣經濟部11日表示，台半導體業者重視智慧財產權，在全球主要營運據點均合規經營，表態力挺台積電。

這起調查源於愛爾蘭專利授權公司Longitude Licensing與Marlin Semiconductor提出的申訴。兩家公司指控，台積電以最先進製程生產的晶片侵犯其專利，相關製程也是AI加速器晶片的關鍵技術。其中，Marlin Semiconductor持有的專利於2021年自聯電取得，聯電是台積電的競爭對手。

行政法法官預計本月作出初步裁定，委員會則可望在10月作出最終決定。

據Axios取得的信件，蒙大拿州眾議員辛克、參議員希伊，以及堪薩斯州參議員馬歇爾和俄亥俄州參議員莫雷諾5月22日致函ITC主席卡佩爾，主張應阻止被認定侵犯美國專利的外國製晶片進口，並強調具有戰略重要性的企業不應獲得特殊待遇。

台積電則表示，公司在所有營運國家均遵守法律。

Axios指出，申訴書雖點名蘋果、博通等多家公司，但焦點仍是台積電。作為全球最大晶片代工廠，台積電也是美國先進晶片的主要供應來源。

在共和黨議員表態前，亞利桑納州民主黨參議員加勒戈、凱利及眾議員史丹頓也曾向ITC示警，認為任何影響台積電的措施，都可能衝擊美國半導體生產、AI發展、國防系統及亞利桑納州經濟。

一方認為，若發布排除令，恐危及美國正積極確保的晶片供應；另一方則主張，不應因企業的重要性而放寬法律標準，否則將削弱美國企業競爭力。

精華 FAQ

  • 案件正在美國國際貿易委員會ITC審理，行政法法官預計本月先作初步裁定，委員會則可能在10月做出最終決定，結果將影響相關晶片是否能進口美國。

  • 若ITC認定侵權成立，最嚴重可能發布排除令，禁止相關晶片進口美國。這將直接衝擊台積電在美國市場的出貨，也可能影響AI與半導體供應鏈。

  • 共和黨議員主張不要因台積電的重要性而給特殊待遇，應嚴格執行美國專利權；台灣經濟部則強調業者重視智財權，並表態支持台積電依法應對。

台積電 共和黨 眾議員

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